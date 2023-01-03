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Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam oynanacak FTA Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Koray Gençerler görev alacak.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Mücadelede VAR Hakemi olarak Koray Gençerler görev alacak. Gençerler'e, AVAR olarak Özgür Yankaya eşlik edecek.

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