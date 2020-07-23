Antalyaspor ile Galatasaray 48. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile lig tarihinde bugüne kadar 47 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 29-7 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor.

Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray, Antalyaspor maçından 3 puan alarak, 5. sıra için Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde ligi bitirmeyi garantilemek istiyor. Trabzonspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nı finalini kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS davasının sonucuna göre Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar kesinleşecek.

48. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynana maçı Galatasaray 5-0 kazandı.

5 maçtır deplasmanda galip gelemiyor

Galatasaray bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 20 puan topladı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Cimbom geride kalan karşılaşmalarda 21 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son deplasman galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı elde etti. Kadıköy galibiyetinin ardından 5 maça çıkan Aslan, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Son 10 maçta Galatasaray 1 kez yenildi

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, kırmızı-beyazlılar 1 kez galip gelebildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Antalyaspor - Galatasaray arasındaki son iki maçta sarı-kırmızılılar rakibine 10 gol atarken, kalesini gole kapadı.

Düdük Suat Arslanboğa'da

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa takip edecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ile Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. VAR'da Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR'da da Emre Malok görev alacak.