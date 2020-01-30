Antarktika'ya 4. Bilim Seferi'ni yapacak olan ekipten nefes kesen tatbikat

Ulusal Antarktika Bilim Seferi için ekipler son eğitimlerini aldı. Ekipler, denizde hayatta kalma, yangın önleme, ve temel ilk yardım eğitimleri aldı. Ekip ile Antarktika Bilim Seferi'ne çıkacak olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eğitimde yer aldı.

Hazırlıkların son aşaması Tuzla Marina Viaport'ta uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Ortalama hava sıcaklığının yazın eksi 20, kışın eksi 40 derece olduğu Antarktika'ya gidecek ekibe, denizde hayatta kalabilme, yangın önleme, yangınla mücadele ve temel ilk yardım eğitimleri verildi. 24 bilim insanının gideceği 9 Şubat'taki yolculukta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer alacak. Antarktika'ya yolculuk kapsamında Başkan Şahin'de ekip ile tatbikata katıldı. Eğitimler sonrasında Başkan Şahin Gaziantep'den getirilen baklavayı gazetecilere ve ekip arkadaşlarına ikram etti.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çok önemli bir bilim seferine çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın birebir takibi var. 24 kişilik ekip var biz de bu ekibin içindeyiz. Sanayi Bakanımız Teknofest'in Gaziantep'te olmasından dolayı, yüksek teknolojiye geçme hedefimizden dolayı bizim de bu seferde olmamızı söyledi. Seve seve bu heyecanı paylaşmak için buraya geldik. Burada ön eğitimler aldık. Çok zor şartlarda bir yolculuk olacak. Her şartta neler yapılması ile ilgili eğitimler aldık. 9'unda İnşallah sefer başlıyor.

”15 bilimsel proje icra edilecek”

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, “4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne hazırlanıyoruz. Bugün sefer ekibini hayatta gemide hayatta kalma, yangın ile mücadele, acil bir durumda gemiyi terk yönünden eğitimler alması için buradayız. TÜBİTAK MAM'a ait gemide eğitimleri alıyoruz. 15 bilimsel proje icra edilecek. Bunu yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Harita Genel Müdürlüğü'nden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ve Milli Eğitim'den de bir öğretmenimiz dahil olmak üzere hocalarımız mevcut. Projelere Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerimizden katılımcılarımız var. 22 Türk 2 yabancı katılımcı var” ifade etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretin Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, “Buradaki araştırmalarımız bilimsel araştırmalarımız, istasyonlarımız kurulması ile ilgili çalışmalarımız var. Haritaların çizilmesi çalışmalarımız var. Meteoroloji istasyonumuz var Antartika'da onun geliştirilmesi, yeni ekipmanlarla değiştirilmesi işlemlerimiz var. Tabi bunu haricinde üniversitelerden hocalarımızın 15 projesi var. Bu projelerle alakalı bilim insanları örnekleme yapacaklar” şeklinde konuştu.