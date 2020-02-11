Apartmanda kavga etti, kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı

Esenyurt'ta bir apartmanda kendi aralarında kavga eden yabancı uyruklu şüpheliler ortalığı birbirine kattı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüphelilerden birisini çevredeki vatandaşlar kıskıvrak yakalarken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın üst katında oturan yabancı uyruklu şahıslar, aralarında bir süredir yaşanan sorun nedeniyle tartışmaya başladı. Kendi aralarında dün akşam saatlerinde itibaren kavga eden yabancı uyruklu şüphelilerin sesleri apartmandakileri rahatsız etti. Apartman sakinlerinden bir kadın kapıya çıkarak çevredeki esnaftan yardım istedi. Bu sırada yaklaşık 7 kadar yabancı uyruklu şüpheli binadan çıkarak kaçmaya başladı. Yaşanan olay sonrası kaçmaya çalışan şüphelilerden birisi çevredeki vatandaş tarafından kıskıvrak yakalandı. Darp edilen şüpheli yakalandıktan sonra o sırada görev istirahatinde olan ve oradan geçen bir polis memuru tarafından kelepçelendi. Bir süre sonra olay gelen polis ekibi şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kavga eden şahsın kaçmaya çalıştığı o anlar kamerada

Apartmanda kavga ettikten sonra şahısların kaçmaya çalıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartman sakini kadının çıkıp yardım istemesinin ardından birkaç şüphelinin apartmandan çıkarak kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların kovaladığı görülüyor.