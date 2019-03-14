Apartmanların elektrik faturası düşecek

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TEMA'nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnamesini imzaladı. Yıldırım vakfın belgesinde yer alan hedefleri, projeleri doğrultusunda artırdı.

Yıldırım, İstanbullulara taahhüt ettiği projeler doğrultusunda, birtakım hedefleri daha yukarı çekerek imzaladığı taahhütnameyi Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. Buna göre Yıldırım TEMA'nın “ihtiyacının yüzde 25'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten belediye” maddesindeki oranını yüzde 60'a çekti.

Yıldırım'ın kendi projelerine bağlı olarak büyüttüğü hedefler şöyle:

"Enerji verimliliği önlemleri alarak yüzde 24 enerji verimliliği gerçekleştiren

İhtiyacının yüzde 60'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten

Kentlerde su dağıtımında kayıp ve kaçakları yüzde 16 seviyesine indiren ve sonrasında gelişmiş ülkeler seviyesine çekmeyi hedefleyen

Kentlerde entegre atık yönetimine başlayan, atığının yüzde 35'ini geri dönüştüren".

Yıldırım'ın seçim için hazırladığı projelerin dokuz başlığından ikisi Daha Yeşil ve Daha Çevreci adını taşıyor. Bugüne kadar Yıldırım Yeşil Ağ ve çöpleri ayrıştırarak İstanbulkart'ta indirim gibi İstanbul'u daha doğa dostu bir şehir yapmak üzere pek çok projesini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul genelinde 55.5 milyon metrekare (Yaklaşık 7 bin 600 stat büyüklüğü) yeşil alan üretilecek. Bunun 37 milyon metrekare kadarı yeşil koridorlardan, 16 milyon metrekare kadarı da Millet Bahçeleri'nden gelecek. Yeşil koridorlar, İstanbul'un 20 deresinin ıslah çalışmalarını tamamlanması ve etrafının yaşam alanı haline getirilmesiyle oluşturulacak.

Türkiye'deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 1'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Güneş ve rüzgar enerjilerinden faydalanarak, biyokütle doğalgaz basıncı düşüm tesisleri gibi yatırımları hayata geçirerek bu tüketimin yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Bunun için 496 megawatt enerji üretilecek ve bunun sonucunda İstanbul'a yılda 1.3 milyar dolar daha fazla yatırım yapma imkanı doğacak.

İstanbul'un çatılarında saatte yaklaşık 3000 megawatt enerji üretilebilecek potansiyel bulunuyor. Kurulacak sistemle, 2023'te saatte 588 megawatt enerjiyi aktive edebilen bir sistem oluşturacak. Böylece apartmanların ortak alan elektrik giderlerine büyük katkı sağlanmış olacak.

Sıfır atık projesi kapsamında çöplerin evlerde ayrıştırılması sağlanacak. İlçe belediyeleri ile birlikte 5 gün organik çöpler, 1 gün cam ve plastik şişeler, 1 gün de kağıt atıklar ayrıştırılmış şekilde toplanacak. Eğitim faaliyetleri kapsamında tüm İstanbul'dan bu harekete destek istenecek. Buradan elde edilecek gelir, öğrencilerin toplu taşıma indirimi olarak kullanılacak. İlk yılda ortalama yüzde 30 indirim doğacağı tahmin ediliyor.