Apiterapi, bağışıklık sistemi için şifa kaynağı oluyor

Uzmanlar, bal arısının ürünlerinin tedavi amaçlı kullanıldığı “apiterapi” yöntemiyle özellikle bağışıklığın güçlendirilerek, birçok hastalığın önüne geçilebileceğinin altını çiziyor.

Binlerce yıldır farklı kültürlerde kullanılan bal, polen, propolis, perga, bal mumu, arı sütü gibi arı ürünleriyle gerçekleştirilen apiterapi tedavi yöntemini Türkiye'ye yeniden kazandırma amacıyla bu alana yatırım yaptıklarını bildiren Orka Group, İstanbul'da bir otelde vermiş olduğu davette Apivital ürünlerinin lansmanı gerçekleştirdi. Lansmanda konuşan Orka Vitals Genel Koordinatörü Ahu Orakçıoğlu, ekolojik arıcılığı desteklediklerini ifade etti.

Ulusal Apiterapi Derneği ve Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. A. Timuçin Atayoğlu'nun da katıldığı lansmanda, Orkavitals Apiterapi ürünlerinin proje yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman'a Apivital marka ürünleri için “Üstün Kalite Ödülü” takdim edildi.

Davette konuşan Ahu Orakçıoğlu, şu ifadelerde bulundu: “Arılar tüm dünyadaki yaşamın kaynağı. Olağanüstü olan bu canlıların ürettiği ürünler de insan sağlığı ve insan bağışıklığı için çok önemli. Bu alanda kullanılan ‘apiterepi' tedavi yöntemi binlerce yıldır insanoğlunun bildiği, kullandığı bir yöntemdir. Geçmişin bu alandaki bilgileriyle aramıza maalesef bir duvar örülmüş. O duvarı aşmanın zamanı geldi. Çünkü endüstriyelleşme bağışıklık sorunlarına yer açtı. Böylece bağışıklığımızı yeniden güçlendirmek için arayışlar içine girdik. Bu alanda akademik çalışmalar çok önemli. Çünkü piyasada bu alanda çok fazla bilgi kirliliği var. Dolayısıyla endüstrinin akademiyle işbirliği içinde olması çok önemli. Bu açıdan Ankara Üniversitesi başta olmak üzere 20'ye yakın üniversiteden çok sayıda uzman bilim insanı ile yakın işbirliği içerisindeyiz.”

Dr. A.Timuçin Atayoğlu, “Apiterapi şifa kaynağıdır”

Apiterapi tedavi yöntemini anlatan Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. A. Timuçin Atayoğlu, “ Apiterepi yeni bir terim olmakla birlikte yüzlerce yıldır değişik kültürlerde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi bir şifa yöntemidir. Bu yöntem bal arısının ürünlerinin şifa amaçlı kullanılmasıdır. Bu ürünler başta bal olmak üzere; polen, arı sütü, bal mumu ve hatta arı zehri gibi ürünleri kapsıyor. Şifa için arının kovanı için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu tedavi yönteminde vurguladığımız nokta şu ki; öncelikli amaç sağlığı korumaktır. Bu bakımdan apiterapi arı ürünleriyle bağışıklık sistemini düzenleyerek, birçok hastalığın önüne geçmek mümkün” dedi.

“Dünya Türkiye'yi ilgiyle izliyor”

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp üzerine Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılında yayınladığı bir mevzuat olduğunu da kaydeden Atayoğlu, bu kapsamda apiterapinin de yer aldığını söyleyerek, “Ülkemiz için bu alanda yankı uyandıran bir durum söz konusu. Dünya bu alanda Türkiye'nin çok önemli bir adım attığına şahit oluyor ve ilgiyle takip ediyor” diye konuştu.

Orka Vitals proje yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman ise, “Eşsiz bir şifa kaynağı olan arı ürünleri, vücut direncinin artırılması ve sağlıklı bir yaşam için gereken antioksidanları içermenin yanı sıra, doğal antibiyotik görevi görüyor” dedi.

Lansmanda Belgesel yapımcısı Emrullah Şentürk'e yaptığı apiterapi belgeseli için plaket takdim edildi.