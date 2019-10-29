Aquamasters'a 10 kilometrelik Hapimag Maratonu damga vurdu

Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası bugün sona erdi. Etkinliğe; ev sahibi Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'un sponsorluğunda gerçekleştirilen 10 kilometrelik maraton damga vurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen son maraton startına bayram kutlamaları eşlik etti. Türk bayraklı onlarca balonun gökyüzüne bırakıldığı o anlarda sporcular yarışa başladı. Şampiyonaya 15 farklı ülkeden, 2 bin 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

Yalnızca Türkiye'de değil, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında da en kapsamlı yüzme yarışı olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, binlerce sporcu ve sporseveri bir araya getirdi. Ege Bölgesi'nin kapasite olarak en büyük turizm tesislerinden biri olan şampiyona farklı kategorilerde birçok yarışa sahne oldu.

Şampiyonanın en çekişmeli müsabakası ise 10 kilometrelik Hapimag Maratonu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen son yarışın başlangıcı da bayram kutlamaları eşliğinde gerçekleşti. Türk bayraklı onlarca balonun gökyüzünü doldurduğu o anlarda yüzücüler yarışa başladı.

Dünyaca ünlü sporcular katıldı

Dört gün süren şampiyonada, dünyaca ünlü yüzücüler de vardı. Dünya Açık Yüzme branşının efsane ismi Petar Stoychev, bu yıl etkinliğin onur konuğuydu. FINA'nın düzenlediği üst düzey şampiyonalarda 12 yıl hiç geçilemeyen Stoychev, İngiltere Kanalı Manş Denizi'ni dünyada ilk kez yedi saatin altında geçen ilk sporcu. Açık Su Yüzme branşında 2011 yılında dünyada yılın sporcusu seçilen; defalarca Olimpiyat, Dünya, Avrupa Yüzme Şampiyonalarına katılan sporcu; 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen “Arena Aquamasters Talks” söyleşisinde Aquamasters'a katılan sporcularla bir araya geldi; Açık Su Yüzme branşındaki engin tecrübe ve tavsiyelerini paylaştı. Şampiyonanın bir diğer yıldız katılımcısı ise, Açık Su Yüzme branşının kraliçesi olarak da tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer oldu.

Eski Bakan Tüzmen de yarıştaydı

Eski devlet bakanı Kürşat Tüzmen de yarışlarda yüzerek çeşitli etaplara katılım gösterdi. Tüzmen'in yanı sıra eski bir milli yüzücü Öykü Serter de dört gün süren maratonda yarışan isimler arasındaydı.

"Spora desteğimizle sezonu uzattık"

Binlerce sporcunun heyecanına ve renkli görüntülere sahne olan şampiyonayla ile ilgili açıklama yapan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, “25 yıl önce kapılarımızı açtık. O günden bu yana spor, kültür-sanat ve gastronomi alanında etkinliklere ev sahipliği yaptığımız gibi bu alandaki birçok organizasyona da destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu sene Ekim ayı boyunca gerçekleşen spor etkinlikleri sebebiyle binlerce sporcu ve turist Bodrum'a geldi. Bu etkinliklerden ilki 21-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yelken yarışması Bodrum Cup diğeri ise bu yıl 'si düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası idi. Her iki etkinliğe de ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı keyifliyiz. Burada olan tüm katılımcıları ve sporseverleri de yürekten kutluyorum” dedi.