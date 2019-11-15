Ara tatil başladı, Akbatı ve KidZania eğlence programlarını açıkladı

Yapılan bilgilendirmede; sömestir dönemine özel 16-24 Kasım tarihleri arasında sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar açık kalacak. 16-22 Kasım tarihleri arasında Akbatı'da çeşitli atölyeler ve eğlenceli etkinlikler düzenleyecek. 0-3 yaş ve 3 yaş üstü çocukların iki ayrı grup olarak katılacağı etkinlikler 12.00-18.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Kasım ayında KidZania'da ziyaretçileri bekleyen diğer bir etkinlik de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan Atatürk'ü Fotoğraflarla Tanımak isimli sergi. Yapı Kredi tarihi arşivindeki Selahattin Giz Koleksiyonu'ndan seçilen fotoğraflardan oluşan ‘Atatürk'ü Fotoğraflarla Tanımak' sergisi 31 Aralık 2019 tarihine kadar KidZania'daki sergi alanında gezilebilecek.

Sömestir tatili için özel olarak hazırlanan atölyelerle çocuklar, aktivite alanlarına ek olarak bilgi ve teknoloji, iletişim, sanatsal faaliyetler, el sanatları temalarında meslekleri deneyimleyebilecek. Drone Atölyesi'nde drone uçurmayı öğrenecek misafirler; Tasarım Atölyesi'nde gemi ve uçak tasarımı yapacak, Animasyon Atölyesi'nde ise çizgi film tasarımı yapmayı deneyimleyecek. Çocuklara hem vizyon hem de özgün deneyimler katacak olan bu atölyelerin ve aktivitelerin yanı sıra ebeveynler de tıpkı çocukları gibi KidZania Meydanı'nda sokak oyunlarıyla; Dans Atölyesi'nde ise çeşitli dans türleri ile eğlenecek.

Akbatı'da tatil programı

Okul döneminde yorulan minik misafirlerin doyasıya bir tatil geçirmesi için özel bir program tasarlayan Akbatı, eğlenceli atölyelerin yanı sıra, dans ve spor etkinliklerinin de olduğu program; 0-3 yaş ve 3 yaş ve üzeri çocuklar için 2 farklı program olarak düzenlendi. Etkinlik alanında üç yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan atölye ve oyun alanında minikler; tohum ekim atölyesinden şeflik atölyesine ve kes yapıştır atölyesi ile el becerilerini geliştirecek. Hikâye atölyesi ile hayal güçlerini, saç örgüsü ve maske boyama atölyeleri ile de üretkenliklerini artıracak, bolca keyifli vakit geçirecekler. Spor parkurunda ise çocuklar 12.00 ila 18.30 saatleri arasında dilediği gibi eğlenebilecek. Dans ve müziğin birleştiği zumba alanında ise yine üç yaş ve üzeri misafirler eksi birinci katta 12.00 ila 18.30 saatleri arasında buluşacak.

0-3 yaşa özel program

En küçük misafirleri olan üç yaş altı miniklerin gelişimine de destek sağlayacak bebek jimnastik alanını eksi birinci katta havuz önünde kurulacak. Ebeveynlerin de unutulmadığı tatil programında hamile yogası, anne bebek yogası ve alanında uzman konukların yer alacağı söyleşiler de yer alıyor.

Ebeveynler ve minikleri, alandan 12.00 ila 18.30 saatleri arasında faydalanabilecek. Her gün saat 16.00'da Ödüllü Anne-Bebek Eğlencesi de gerçekleşecek. Çocuklar için vazgeçilmez klasik masalları okuyacak olan ünlü Yazar Huriye Baş, 20 Kasım günü saat 13.00'da miniklerle buluşacak. Aynı zamanda çocukların hayal gücü ile yazılan, her seferinde farklı bir maceraya çıkılan ‘Sen Yaz Ben Oynarım' müzikali de 21 Kasım saat 14.00'da oynanacak. Minik misafirlerin hayalleri, duyguları ve fikirleri usta oyuncuların sahnesinde yeniden canlanacak.

Yediden yetmişe tüm misafirlerin doyasıya eğleneceği Akbatı ara dönem tatili etkinlikleri Hipp'in katkılarıyla ücretsiz olarak tüm misafirlerin katılımına açık olarak gerçekleşecek.