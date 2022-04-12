Ara tatil döneminde çocuklara özel etkinlikler

İkinci ara tatil 11 Nisan'da başladı. Ara tatil döneminde çocukların vakit geçirebilecekleri özel etkinlikler de düzenleniyor. KidZania İstanbul, 17 Nisan'a kadar çocukların beceri ve ilgi alanlarına göre 100'den fazla rolü deneyimleyebilecekleri etkinlikler düzenliyor.

Çocukların yoğun eğitim temposuna biraz ara verip dinlenmeleri ve dönemin devamı için enerji toplamaları adına tatillerin iyi bir fırsat olduğunu söyleyen KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, “Eğlenirken öğrenme felsefesi üzerine inşa edilmiş bir şehir olan KidZania İstanbul'da, ziyaretçilerimiz eğlenirken bir yandan da gerçek yaşam deneyimlerinden öğrenmeye devam ediyorlar. Ziyaretçilerimize, tüm günü kapsayan bir deneyim sunuyoruz. Çocuklar, burada ortalama 5 saat geçiriyorlar ve bu süre içinde ortalama 7 aktiviteye katılabiliyorlar. Pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden güzel yiyecekler hazırlıyorlar. Çocuklar katıldıkları aktivitelerde çocuklar ülkesinin para birimi olan KidZos kazanıyor ya da harcıyorlar. Dilerlerse paralarını bankada açtıkları hesapta biriktirebiliyorlar. Her anlamda bir gerçek hayat deneyimi sunuluyor. Herkesi şehrimize bekliyoruz” dedi.

Çocuklar etkinliklerle öğreniyor

Çocuklar Ülkesi, ara tatilde çocuklar için farklı aktivite ve atölyeler tasarladı. Çocuklar; “Hak Savunucuları ile tanışma” tiyatro gösterisini izleyebilecekler. Oyun hamurlarından sebze ve yiyecek veya yapı tasarımları yapabilecek, müzikli sokak eğlenceleri sırasında meydanda karakterlerle fotoğraf çektirebilecek ve sokak oyunları ile refleks ve koordinasyonlarını geliştirebilecekler. Çocuklar Ülkesi, dans gösterilerinde danslara eşlik edebilecekler. Ayrıca çocuklar ara tatile özel radyo yayını yapacak, ara tatil etkinlikleri kapsamında bir gazete hazırlayacak ve ara tatil dönemi boyunca düzenlenecek “Adel ile Sanat Atölyesi”nde origami ile kartlık cüzdan tasarlayacaklar.