Ara tatil döneminde çocuklara özel festival

Festivalde, tiyatrodan çizim atölyesine, çocuk müzayedesinden Atatürk Fotoğrafları Sergisi'ne kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Çocukların heyecanla beklediği ara tatil dönemi, Akasya'da birbirinden eğlenceli etkinliklerle başlıyor. 9 Nisan Cumartesi günü TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri ile başlayacak Akasya Çocuk Festivali, 30 Nisan Cumartesi günü Atatürk Fotoğrafları Sergisi ile sona erecek.

Etkinlik programı şöyle açıklandı:

TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri, 9 Nisan Cumartesi günü ‘Benim Güzel Pabuçlarım' oyunu ile başlayacak ve sırasıyla; ‘Kırmızı Başlıklı Kaz', ‘Uçmak İstiyorum', ‘Sportmen Kral', ‘Her Şey Elimizde', ‘Dünyayı Kurtaran Çocuk', ‘Cesur Farecik', ‘Küçük Prens ve Çiçek', ‘Alaaddin'in Sihirli Lambası' oyunları 13.00 ve 16.00'da çocuklarla ücretsiz olarak buluşacak. Sınırlı kontenjana sahip oyunları izleyebilmek için Akasya AVM zemin katta yer alan TV+ standında etkinlik günü ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli.

16-17 Nisan tarihlerinde Burcu Baraner Kutluğ ile Çizim Atölyesi'ne boyama ve çizim yapmayı seven tüm çocuklar katılabilir. Çocukların kendi çantasını tasarlayacağı atölye; 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 ve 17.00 saatlerinde düzenlenecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Ataşehir Yönder Okulları öğrencilerinin seçtiği Atatürk fotoğrafları sergisi ise 18-30 Nisan tarihleri arasında çocuk misafirlerini bekliyor.

Çocuklara özel müzayede

22-24 Nisan tarihlerinde çocuklara sanatı sevdirmek ve koleksiyonerlik bilicini geliştirmek amacıyla çocuklara özel eserler, 22 Nisan'da sergilenecek. 23-24 Nisan'da çocuk sanatseverler müzayede deneyimi yaşayacak. Yuliya Ergene ve Rahmi Çöğendez'in sunumuyla gerçekleşecek müzayede ücetsiz olarak çocuklarla buluşacak. Müzayede rezervasyon için iletisim@sessizmuzayede.com adresine mail atmak gerekiyor.

23 Nisan Cumartesi günü Çocuk Bayramı'na özel AÇEV ile birlikte gerçekleşecek Masal Atölyesi ve Sanat Etkinliği ile çocukları farklı bir etkinlik bekliyor.