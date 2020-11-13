Ara tatilde çocuklar için güvenli eğlence

Çocuklar ülkesi' KidZania'da, 14-22 Kasım tarihleri arasında keyifli bir ara tatil geçirmek isteyen çocuklu aileleri, eğlenceli etkinlikler bekliyor. Yapılan duyuruya göre KidZania girişinden itibaren 'Kontrollü Sosyal Hayat' önlemleri ile dokuz gün boyunca ara tatile özel etkinlikler olacak. Misafirler, 67 aktivite ve 120'den fazla mesleğin yanı sıra sokak oyunlarını deneyimlerken bir yandan şehir meydanına kurulacak disko aktivitesinde farklı ülkelerin danslarını eğlenerek öğrenecek. Heykel oyunu da programdaki eğlenceli aktivitelerden biri olacak. Klivet Veteriner Kliniği ve süpermarket aktivitelerini deneyimleyecek misafirleri sürpriz hediyeler bekliyor.

NASA'daki güvenli havalandırma sistemi Türkiye'de

KidZania, NASA'nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel “UV PHI Cell (photohydroionization)” teknolojisini kullanmaya başladı. Türkiye'de ilk kez kullanılan bu sistemde klima santrallerine entegre edilen cihazlar sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor, böylece havada barınabilen polen, kötü koku, toz, küf, duman, bakteri ve en önemlisi virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanıyor. Covid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiliyor.

KidZania, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun açıkladığı yönergeler ve önlemleri uyguluyor. Havalandırma sistemi yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme yapıyor. 10 bin metrekarelik şehrin kapasitesi yüzde 60 düşürülerek, sınırlı girişler yapılıyor. Böylece çocuklu aileler sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğlenerek öğrenmeyi deneyimliyor.