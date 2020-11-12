Ara tatilde çocuklarla gidilebilecek tatil önerileri

com, 13 Kasım'da başlayacak ilk ara tatile sayılı günler kala Türkiye'de çocuklarla birlikte gidilebilecek kısa tatil rotalarını paylaştı.

Okulların 1 haftalık ilk ara tatilinde geri sayım başladı. Pandemi nedeniyle uzak rotalar yerini kısa ve güvenli seyahat rotalarına bıraktı. obilet.com da büyükşehirlere birkaç saat mesafede yer alan doğal güzellikler sunan alternatifleri, kayak sezonunu açan dağ zirvelerini ve eğlence duraklarını tatil önerileri bekleyenler için derledi.

Doğa ve maceraseverler için dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan ‘Ormanya' çocuklar için ara tatilde keyifli doğal yaşamı keşfetme adreslerinden biri. Kocaeli'de yer alan Ormanya, yaban yaşam alanını tanıma, ailecek kamp kurma, Doğa Okulu'nda keşfederek öğrenme, hayvanları ve bitkileri yakından tanıma için eğlenceli ve öğretici imkanları bir arada sunuyor.

Yolu Kocaeli'ne düşenler için ise bir diğer keyifli adres de Maşukiye. Ahşap evlerde yöresel köy kahvaltısı, huzur dolu doğa yürüyüşü, ATV ile orman keşfi, mangal keyfi ve temiz hava. Kocaeli, özellikle İstanbul'a 1 saat mesafe ile çocuklarla oksijeni, manzarası ve eğlencesi bol bir tatil imkânı sunuyor.

Hem kayak keyfi yaşayın hem de tarihi yerleri keşfedin

Ailecek kayak tatilini tercih edenlerin kasım ayı rotaları ise kar seviyesinin istenen düzeye geldiği Erzurum Palandöken ve Kayseri Erciyes oluyor. Zirvede uzun pistlerde kayak ve snowboard'un tadını çıkartmak, daha küçük çocukların kızak keyfi yaptığı kayak tatilleri için Erzurum ve Kayseri'de çok sayıda otel güvenli ve hijyenik konaklama hizmeti de sunuyor. Kayak yorgunluğunu atmak ve şehri keşfetmek isteyenler için de Erzurum tarihi mekanlarıyla öne çıkıyor. Çifte Minareli Medrese, Nene Hatun Milli Parkı ve Erzurum Atatürk Evi çocuklara kendi tarihlerini görerek öğrenme imkânı veriyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin gelişmiş şehri Kayseri ise Selçuklu ve Mimar Sinan dönemine ait çok sayıda tarihi mekanlarıyla seyahat severlere farklı seçenekler sunuyor. Kurşunlu Camii, Kayseri Kalesi, Döner Kümbet, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi gibi tarihi duraklar ara tatilde keşfedilecek adresler arasında yer alıyor.

Sonbaharda güneş arayanlara

Kışa giriş yapmaya az kalmışken, bu ara tatili ailecek yazlıklarında ya da Ege ve Akdeniz'de geçirmek isteyenler için rota İzmir ve Antalya. İzmir, kasım ayında iç ısıtan güneşi, birbirinden ilginç destinasyonlarıyla aileleri ağırlamaya hazır. İzmir'in Selçuk ilçesinde bir dağ köyü olan Şirince, mimarisi, küçük yöresel dükkanları ve çocukların ilgisini çekecek Matematik Köyü ve Tiyatro Medresesi ile kasım ayı için keyifli bir gezi alternatifi oluşturuyor. Ailecek İzmir'in kumrusundan tadıp çocuklarla Şirince'nin dar sokaklarında kaybolabilirsiniz.

Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da ise 5 yıldızlı otel konforunda şehri ve ilçeleri keşfetmek mümkün. Tarihi Osmanlı evlerini görmek için Kaleiçi'nde kısa bir tur atmak, Side Antik Kenti ve Aspendos'u ziyaret etmek, Manavgat Köprülü Kanyon'da serin sularda mola vermek ve Beldibi Mağarası'nda kaya sığınaklarını keşfetmek için şehir ziyaretçilerini bekliyor.