Ara tatille öğrenme heyecanları tazeleniyor

36 haftalık eğitim öğretim dönemleri artık tek yarıyıl tatili yerine bu yıl itibariyle dokuzar ve onar haftalık periyodlara bölünerek birer hafta ara tatiller oluşturuldu. Öğrencilerin eğitime ara verip nefes almalarını sağlayan bu sistem ise daha çok benimsendi. Fakat yine de öğrencilerin düzenlerinin bozulmamaları ve ara tatillerin en verimli şekilde geçirilmesi adına veliler ve öğrenciler uzmanların görüşüne ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu da tavsiyelerde bulunarak neler yapılabilir sorusuna cevap verdi.

Öğrenme heyecanları tazeleniyor

Öncelikle bu uygulamanın çok doğru bir karar olduğunu söyleyen Biriz Kutoğlu “Çünkü öğrencilerin öğrenme heyecanlarının yok olmaması ve tazelenmeleri açısından bu çeyrek tatillerin çok büyük önemi var” dedi. Kutoğlu ayrıca tatilin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusu ile ilgili tavsiyelerine şu şekilde devam etti; “Erken kalkan öğrenciler için onların uyku düzenleri açısından önemli. Ebetteki biraz uyuyup dinlenecekler. Fakat uyandıkları zaman ellerine hemen cep telefonu ve tablet almasınlar. Onun yerine güne resim çizerek başlamak, ebeveynlerle çevre ve doğa gezileri, yürüyüşler, balık tutma, müze ziyaretleri, kitap okuma, küçükler için de aile ile birlikte yapılan günlük gazete ve dergilerden sözcük ve cümle çalışmaları yapılması gereken önemli aktiviteler. Yoksa sadece uyuyup cep telefonu ve tablet ile geçirilen bir çeyrek tatil elbette ki hedeflenmiyor.

Bunun yanı sıra özellikle sınav grubu öğrencileri için de eksikliklerini kapatabilecek güzel bir ara olacak. 9-10 hafta gibi bir süre geride kaldı ulusal sınava hazırlanan öğrenciler Ağustosun 15'inden itibaren bu hazırlığın içindeler. Bu süre zarfında oluşan öğrenme eksikliklerini tamamlayabilir, pekiştirebilir, tekrar edebidirler. Mikro seviyedeki öğrenme eksikliklerine eğilebilirler. Bu anlamda ikinci çeyrek itibariyle öğrenme eksiği kalmamış ve ya çok aza inmiş bir şekilde başlayacaklardır. Diğer öğrenciler de elbette ki ders çalışmalı ama bu ders sadece ödevlerden ibaret değil, daha ziyade kültürel ve okuma faaliyetleri, aile ile birlikte katılacakları spor müsabakaları ve sanatla dolu geçerse işte o zaman hedefe ulaşılacaktır.”

Zamanın uzunluğu değil kalitesi önemli

Son olarak da velilere de tavsiyelerde bulunan Kutoğlu eğitimcilerin her zaman desteklediği “kalite zaman” vurgusu yaparak, “Velililerimize her zaman dediğimiz gibi kalite zaman geçirilmeli. Geçirilecek zamanın uzunluğu ya da kısalığı hiç önemli değil. Veliler çalışıyor ya da çalışmıyor olabilir hiç fark etmez herkes kendi aile düzeni içinde işi olağan sürece bırakmayıp daha bilinçli şekilde kendi imkânı doğrultusunda birlikte zaman geçirme, birlikte yapılan herhangi bir aktivite çok önemli. Aile ve çocuk bağlarının da bu vesile ile güçlenmesi yine bir çocuğun eğitim hayatındaki psikoloji açısından büyük destek sağlayacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.