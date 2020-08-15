Arabalı Açık Hava Sineması'nda beyaz perdeye “Acı Tatlı Ekşi” yansıdı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, arabalı açık hava sineması etkinliğinin altıncısını California Walnuts sponsorluğunda İçerenköy CarrefourSA'nın otoparkında “Acı Tatlı Ekşi” filmi eşliğinde gerçekleştirdi.

Başrollerde Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy

Ağustos ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atanlar arasından ilk 90 kişinin katıldığı gecede başrollerini Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Acı Tatlı Ekşi filmi ekrana yansırken filmde çocukluklarından beri birbirine aşık Murat ve Duygu'nun eğlenceli hikâyesi anlatılıyor.

Film başlamadan önce California Walnuts, izleyicilere ceviz dağıtımı gerçekleştirirken CarrefourSA da Carrefour Su, Carrefour Çekirdek ve Carrefour Bİo Organik Meyve Suyu ikram etti.

Sosyal mesafe kuralları ile açık hava sineması

Bu ay altıncısı düzenlenen arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındılar. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.