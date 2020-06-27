Arabalı açık hava sinemasında beyaz perdeye “Bizim için Şampiyon” yansıdı

Haziran ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atanlar arasından 35 kişinin katıldığı gecede başrollerini Fikret Kuşkan, Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç'un paylaştığı, at yarışlarının efsane atı Bold Pilot ile efsane jokey Halis Karataş'ın hikâyesinin anlatıldığı Bizim için Şampiyon filmi izlendi. Film başlamadan önce izleyicilere patlamış mısır ve gazlı içecek ikram edilirken OralB de diş macunu hediye etti.

Sosyal mesafe kuralları ile açık hava sineması

CarrefourSA'nın arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındılar. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.