Arabalı açık hava sinemasında bu hafta “Olanlar Oldu” izlendi

Korona virüs nedeniyle sosyal aktivitelerine ara veren vatandaşlar, CarrefourSA'nın, İstinye mağazasında düzenlediği arabalı açık hava sinemasında bu hafta “Olanlar Oldu” filmini izledi.

Haziran ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atanlar arasından 35 aracın katıldığı gecede başrollerini Ata Demirer, Ülkü Duru, Tuvana Türkay ve Salih Kalyon'un paylaştığı, Olanlar Oldu filmi izlendi.

Film başlamadan önce izleyicilere patlamış mısır ve gazlı içecek ikram edilirken diş macunu hediye edildi.

Sosyal mesafe kuralları ile açık hava sineması

Arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındılar. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.