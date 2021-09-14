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‘Arabalı Sinema Geceleri' başlıyor

Türk Telekom Prime’ın ‘Arabalı Sinema Geceleri’ başlıyor.

Türk Telekom Prime'ın ‘Arabalı Sinema Geceleri' başlıyor.


Türk Telekom'un markası Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başlıyor. Ortaköy'de gerçekleşecek sinema gecelerinde marka kullanıcıları İstanbul Boğazı'nın atmosferinde kendi araçları içerisinde sinema izleme keyfini yaşayacak. 7 Ekim'e kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle Salı ve Perşembe akşamları 18.30'da başlayacak.


Verilen bilgiye göre, etkinliğe katılmak için 0505 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptılıyor. Katılımcılar, etkinlik alanı girişinde yer alan POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262'ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabilecekler.


Sinema gösterimleriyle ile ilgili detaylı bilgiye, Türk Telekom online uygulaması veya turktelekomprime.com adresinden ulaşılabiliniyor.


Film listesi


A Star is Born / Bir Yıldız Doğuyor 14 Eylül


The Gentlemen 16 Eylül


Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 21 Eylül


Soul (Animasyon) 23 Eylül


Mucize 2: Aşk 28 Eylül


Moana (Animasyon) 30 Eylül


Cruella 5 Ekim


Onward / Hadi Bakalım (Animasyon) 7 Ekim

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