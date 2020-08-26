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Arabalı vapurda panik anları: İtfaiye ekibi sevk edildi

Sirkeci vapur iskelesinden hareket eden bir arabalı vapurun motorundan dumanlar yükseldiğini gören yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilirken, yolcular başka bir vapura tahliye edildi.


Olay, akşam saatlerinde Sirkeci vapur iskelesinden yola çıkan bir arabalı vapurda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleden açıldıktan kısa bir süre sonra bazı vatandaşlar motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu kaptana haber verdi. Ardından itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine de haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vapurda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken itfaiye ekipleri de limana yanaşan vapurda çalışma başlattı.



Yolcular tahliye edildi


Olay sonrası itfaiye ekipleri vapurda çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda aracın motor kısmında arıza olduğu tespit edildi. Yolcuları ise başka bir arabalı vapura tahliye edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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