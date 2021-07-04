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Arabanın camından öz oğlunu sarkıtan baba tutuklandı

İstanbul’da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.


3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö.'nin ifadesinde çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı.

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