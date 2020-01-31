Arabuluculukta ihtiyari başvuru sayısı 240 bin

Avukat Filiz Metin, "Arabuluculuk, hukuk sistemini rahatlatıyor olması sebebiyle çözüm odaklı oluyor. Yaklaşık olarak 240 bin ihtiyari arabuluculuk yapılmış. Bunların yüzde 97'si anlaşmayla, yüzde 3'ü ise anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır." dedi.

Avukat Filiz Metin, 2013 yılında yürürlüğe giren arabuluculuk yasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Arabuluculukların 2018 yılında işçi ve işveren uyuşmazlıklarında yasal zorunluluk dava şartı haline getirildiğini belirten Metin, bugüne kadar ihtiyari (isteğe bağlı) arabuluculuk başvuru rakamını 240 bine ulaştığını belirtti.

Arabuluculuğun, hukuk sistemindeki yoğunluğu azalttığının altını çizen, Av. Metin, "1 Ocak 2019'dan sonrada ticari uyuşmazlıklar yönüyle dava şartı haline getirildi. Arabuluculuk, hukuk sistemini rahatlatıyor olması sebebiyle çözüm odaklı oluyor. Çok fazla rağbet görüyor. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, 2013 yılından beri yaklaşık olarak 240 bin ihtiyari arabuluculuk yapılmış. Bunların yüzde 97'si anlaşmayla, yüzde 3'ü ise anlaşmazlıkla sonuçlanmış. İşçi ve işveren uyuşmazlıkları yönünden 1 Ocak 2018'den sonra dava şartı haline getirildi. Burada da rakam 240 bin civarında bir başvuru söz konusu. Yüzde 65 oranında anlaşma sağlanırken, yüzde 35 oranında anlaşma sağlanamamış.” dedi.

"Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir"

Av. Metin'in açıklamalarına göre; 146 bin ticari uyuşmazlık arabuluculuğa konu oldu. Bunların yüzde 57'sinin anlaşmayla, yüzde 43'ünün de anlaşmazlıkla sonuçlandı. Metin, “Burada ulaştığımız sonuç aslında arabuluculuğun hukuk sistemine bir çözüm olarak girdiğidir. Tarafların memnuniyeti sebebiyle de tercih edilebilir bir yol olduğunu görüyoruz. Bu durum dünyada da uzun süredir uygulanıyor. Aslında arabuluculuk bütün ülkeler açısından da bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi halindedir" diye konuştu.

"Arabuluculuk tercih edilen bir yol oldu"

Son dönemde Türkiye, 46 ülkenin imzaladığı Singapur sözleşmesine de taraf olduğunu kaydeden Metin, "Aslında uyuşmazlıklar tüm dünyada kısaca pratik olarak çözüm konusunda tarafların tercih ettiği bir yol oluyor. Tabi hukuk mahkemelerinde geçen süreçlerin zorlayıcı ve masraflı olması da aslında burada bir sorun teşkil etmektedir. Taraflar bir an önce konuyu çözüp işlerine bakmak istiyorlar. Dolayısıyla mahkeme kararı niteliğinde olması da taraflar için taraflar için bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla arabuluculuk tercih edilen bir yol oldu." ifadelerini kullandı.

"Ortaklık anlaşmazlıklarında bir çözüm yoludur"

Arabuluculuk yoluyla ticari hayatta çözüm oluşturması çok önemli sonuçlar doğurabildiğine dikkat çeken Metin, "Özellikle şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların çok fazla büyüyerek şirketin mahvına kadar gidebiliyor. Ortaklar arasındaki problemlerin arabuluculuk yoluyla çözümü şirketin ayakta kalmasını, kapalı kapılar ardından yapılan görüşmelerde şirket sırlarının üçüncü kişilerle paylaşılmamasını sağladığı ve bir çözüm oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda ortaklar arasındaki sorunlarında çözümünde arabuluculuk son derece yararlıdır. Sadece üçüncü kişilerle değil, iç ilişkilerde de bir çözüm oluşturabiliyor." şeklinde konuştu.