Avcılar, D-100 Karayolu'nda yer alan araç alt geçinden geçen yayalar, her gün ölümle karşı karşıya kalıyor. Üst geçit olmadığını ve inşaatlar yapıldığını anlatan Fikret Sarı isimli vatandaş, “Burası dar geçmek de istemiyoruz ama inşaat yapıyorlar, trafik kalabalık mecbur geçiyoruz. Aslında yanlış, tehlikeli, bazen ikili üçlü geçiyoruz, yola sıçrıyoruz Allah korusun” dedi.

Avcılar'da, Denizköşkler Mahallesi ile Gümüşpala Mahallesi'ni birbirine bağlayan 'Kuruçeşme Altgeçidi', araç alt geçidini kullanan yayalar her gün tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Araçlar için yapılan ve yayaların geçişine yasak olan geçitten her gün onlar kişi geçerek, yolun karşısına geçiyor. Alt geçitten geçen ve yola düşen yaya, sürücünün ani fren yapmasıyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaya kurtulurken sürücünün ani fren yapmasıyla arkadan gelen başka araç çarptı. Yaşanan kaza anı aracın içindeki kamera ile kaydedildi.

Yakınlarda üst geçit olmadığını ve inşaatlar yapıldığını anlatan Fikret Sarı isimli vatandaş, “Burası dar geçmek de istemiyoruz ama inşaat yapıyorlar, trafik kalabalık mecbur geçiyoruz. Aslında yanlış, tehlikeli, bazen ikili üçlü geçiyoruz, yola sıçrıyoruz Allah korusun” dedi.

Yola çözüm bulunması gerektiğini anlatan Barış Gündüz isimli vatandaş ise, “Buruya bir çözüm bulunması gerekiyor, normal şartlarda burayı kullanmak yasak. Mesafeden dolayı, geçiş ters olduğu için ta Avcılar'dan dönmemiz lazım. Buraya bir çözüm bulunursa daha iyi olur” diye konuştu.