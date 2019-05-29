Araç kiralamada ‘bayram' hazırlığı

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği işbirliğine Ramazan Bayramı boyunca da devam edileceğini duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre; 30 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 3 gün ve üzeri yapılacak rezervasyonlarda, dünyada önde gelen bir otomobil markasının dizel aracını normalden daha düşük bir fiyatla kiralayabilecekler.

Detaylı bilgi almak isteyenlerin araç kiralama şirketine ulaşmaları gerektiği belirtildi.