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Araç kiralamada ‘bayram' hazırlığı

Bayramda araç kiralamak isteyenlere seçenek sunuldu.


Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği işbirliğine Ramazan Bayramı boyunca da devam edileceğini duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre; 30 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 3 gün ve üzeri yapılacak rezervasyonlarda, dünyada önde gelen bir otomobil markasının dizel aracını normalden daha düşük bir fiyatla kiralayabilecekler.


Detaylı bilgi almak isteyenlerin araç kiralama şirketine ulaşmaları gerektiği belirtildi.

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