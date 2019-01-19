Araç kullanırken ısrarla çalan telefonlara çözüm

Türkiye'nin yeni nesil arama ve rehber uygulamalarından Upcall, ‘Upcall Arayana Ne Dinletsem' özelliği ile aranan kişi araç kullanıyorsa, arayanlar bu durumdan haberdar olacak. Uygulama sayesinde araç kullanan sürücüler hem güvenli bir sürüş yapacak hem de seyir halinde cep telefonu kullanma nedeniyle kesilen trafik cezasından kurtulacak.

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil arama ve rehber uygulamalarından Upcall, araç kullanırken ısrarla çalan telefonlara özel bir çözüm sunuyor. Yapılan açıklamada; ‘Upcall Arayana Ne Dinletsem' servisine eklenen ‘Araba Kullanıyorum' özelliği, trafikte hem güvenliği sağlayacak hem de sürüş güvenliğine de önemli katkı sağlayacak. Kişi araç kullanıyorsa, uygulamanın bu özelliğini aktif hale getirerek arayanlara ‘Aradığınız kişi araç kullandığı için şu anda telefonunuza yanıt veremiyor, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' anonsunu dinletecek.

Tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği uygulama, AppStore ya da Google Play üzerinden indirilerek kullanılabilecek. Uygulama, telefon rehberinde kayıtlı olmasa da arayanın kim olduğunu gösteriyor. Uygulama ayrıca aramaya konu ekleyerek, arama nedenini daha telefon çalarken karşı tarafa iletiyor. Resim ve emojili arama seçeneğiyle de telefon ekranlarını eğlenceli bir hale getiriyor. Ayrıca uygulamanın özellikleri arasında, grup oluşturarak tek tıkla toplu görüşme, rehberde kayıtlı olmayan numaraları arayabilme, en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle ulaşabilme, ‘rahatsız etme' seçeneğiyle telefon açıkken de ulaşılamıyor anonsu iletilmesi yer alıyor.