İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç kullanırken ısrarla çalan telefonlara çözüm

Türkiye’nin yeni nesil arama ve rehber uygulamalarından Upcall, ‘Upcall Arayana Ne Dinletsem’ özelliği ile aranan kişi araç kullanıyorsa, arayanlar bu durumdan haberdar olacak.

Türkiye'nin yeni nesil arama ve rehber uygulamalarından Upcall, ‘Upcall Arayana Ne Dinletsem' özelliği ile aranan kişi araç kullanıyorsa, arayanlar bu durumdan haberdar olacak. Uygulama sayesinde araç kullanan sürücüler hem güvenli bir sürüş yapacak hem de seyir halinde cep telefonu kullanma nedeniyle kesilen trafik cezasından kurtulacak.



Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil arama ve rehber uygulamalarından Upcall, araç kullanırken ısrarla çalan telefonlara özel bir çözüm sunuyor. Yapılan açıklamada; ‘Upcall Arayana Ne Dinletsem' servisine eklenen ‘Araba Kullanıyorum' özelliği, trafikte hem güvenliği sağlayacak hem de sürüş güvenliğine de önemli katkı sağlayacak. Kişi araç kullanıyorsa, uygulamanın bu özelliğini aktif hale getirerek arayanlara ‘Aradığınız kişi araç kullandığı için şu anda telefonunuza yanıt veremiyor, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' anonsunu dinletecek.



Tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği uygulama, AppStore ya da Google Play üzerinden indirilerek kullanılabilecek. Uygulama, telefon rehberinde kayıtlı olmasa da arayanın kim olduğunu gösteriyor. Uygulama ayrıca aramaya konu ekleyerek, arama nedenini daha telefon çalarken karşı tarafa iletiyor. Resim ve emojili arama seçeneğiyle de telefon ekranlarını eğlenceli bir hale getiriyor. Ayrıca uygulamanın özellikleri arasında, grup oluşturarak tek tıkla toplu görüşme, rehberde kayıtlı olmayan numaraları arayabilme, en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle ulaşabilme, ‘rahatsız etme' seçeneğiyle telefon açıkken de ulaşılamıyor anonsu iletilmesi yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.