Araç sahiplerine kış öncesi uyarıları

Sigorta sektörü yetkilileri ise araç fiyatlarının da son dönemde yükseldiğini hatırlatarak sigorta yapmanın gerekliliğine dikkat çekiyor.

Araçların parça başı maliyetlerinin arttığını belirten otomobil tamircisi Yüksel Öntürk, kış mevsiminde kaza oranının arttığını, bu yüzden yapılması gereken bakımların önceden önlem olarak yapılmasının ve olası kazalara karşı araçların kaskolu olmasının avantaj sağladığını belirterek, “Özellikle bu yıl bakım ve yedek parça maliyetleri çok arttı. En küçük kaza veya hasar bile tüketiciye büyük masraf olarak dönüyor. Bu yüzden kışta gelmişken araçlarımızın kışlık bakımlarını yaptıralım. Yaz, kış fark etmez araçlarımızın antifrizlerini değiştirelim bu uygulama motorun içindeki paslanmayı önlemek için çok önemli. Bu durum kazalara neden olmasa da araç içi parçalara zarar vereceğinden büyük maliyetlere neden olabilir. Bu gibi hasarları sigorta karşılamaz fakat kasko karşılıyor. Bu yüzden her sürücünün kasko yaptırması gerekiyor. Parça başı boyama maliyetleri yükseldi. 1 parça maliyeti 2 bin liraya kadar yükseldi. Bu yüzden herkes kasko yaptırsın. Kış aylarında da mutlaka kış lastiklerini kullansınlar ve kışlık araç bakımlarını yaptırsınlar” dedi.

“2023 yılı için trafik sigorta poliçelerine düzenleme”

Kış mevsiminin araçlar için de kazalar mevsimi olduğunu belirten ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş Genel Müdürü Cenk Ecevit kış öncesi alınması gereken en önemli tedbirlerden birinin sigorta olduğunu fakat artan maliyetler nedeniyle sigortalı araç sayısında düşüş olduğunu belirtti. Ecevit, “Araç başına, tipine ve kullanıcı özelliğine göre, değişmekle birlikte geçtiğimiz seneye göre araç bedelinde herhangi bir değişiklik olmadığı varsayarsak yüzde 30-40 civarında bir artış görünüyor. Hasarsızlık indirimi dediğimiz kavram aynı şekilde devam ediyor. Hasarsız olan araçların kasko prim maliyetleri daha aşağılarda. Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi aslında mevcutta vardı ancak SDDK yeni yapmış olduğu düzenlemeyle daha önceden 7 basamak olan trafik sigortalarındaki prim tespitini basamağa çıkarttı. Çok kötü sürücülerin yüzde 200 oranında şu anda zamlanması söz konusu. İyi sürücülerinde yüzde 50 indirim alma söz konusu. Dolayısıyla burada adil bir tavır içerisinde düzenleme oldu ve tüketiciye ciddi anlamda avantaj getirdi. Kasko sigortasında geçmişte devam eden yüzde 60 - 65 olan hasarsızlık indirimi devam ediyor. Kasko sigortalarında ister istemez bir çekingenlik var. Geçtiğimiz seneye oranla adetsel anlamda bakarsak yaklaşık yüzde 10 civarında bir azalma olduğunu görüyoruz. Buda kasko fiyatlarındaki maliyetin tüketiciye yansıması. Uzun dönemde baktığınız da aracınızın onarım maliyeti her zaman kasko prim maliyetinden daha yüksek olacaktır” ifadelerini kullandı.