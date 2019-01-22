Araç yangını vatandaşları sokağa döktü

Ümraniye'de bir binanın bahçesinde park halindeki 2 araç aniden yanmaya başladı. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, yangın binaya sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'deki Yukarıdudullu Mahallesi Nevruz Sokak'ta park halinde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın kısa sürede hafif ticari aracın hemen arkasında bulunan kamyonete de sıçradı. 7 katlı bir apartmanın hemen yanında iki aracın birlikte yanmaya başlaması üzerine binadaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Binada ve sokakta oturan aileler panikle kendilerini sokağa atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması bir süre daha devam etti.

Olay sırasında apartmanda olduğunu belirten bir vatandaş, “Öndeki araç şase yapmış. Araçlar oraya yeni bırakılmış. Binada çok insan vardı. Apartman 7 katlı. Hemen itfaiyeye haber verildi” diye konuştu.

Araçların her ikisinin de sahibi olan Hasan Erol, “Yangın neden çıkmış bilmiyorum. Ben yoldaydım, aradılar hemen döndüm geldim. Araçların ikisi de benim” dedi.

Öte yandan, binadan çıkan yaşlı kadının yaşadığı şok kameralara yansıdı.