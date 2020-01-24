Aracın çarptığı iddia edilen köpeğe vatandaşlardan şefkat eli

Gaziosmanpaşa'da bir aracın çarptığı iddia edilen yaralı köpeği gören vatandaşlar, köpeğin yardımına koştu. Bir an olsun acı içerisindeki köpeği yalnız bırakmayan vatandaşlar köpeğin ayaklarına tampon yaparak tedavide bulundu.

Daha sonra cadde üzerinde bir yere getirilen köpeğe burada sevgi ve şefkat içerisinde davranan vatandaşlar, köpeğe su ve mama verdi. Vatandaşlar tarafından sevilen ve ilgi gösterilen köpek, tedavisinin ardından cadde üzerinde ilerleyerek kayboldu.