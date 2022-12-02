Aracını park ederken apartman boşluğuna düştü: 1 yaralı

Avcılar'da, bir kişi evinin önüne park etmeye çalıştığı aracını kontrolün kaybedince, apartman boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Sanayi Sokağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sıddık Sevimli isimli vatandaş 34 PP 5313 plakalı aracını evinin önüne park etmeye çalıştığı sırada kontrolü kaybederek, apartman boşluğuna düştü. Kazada sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücü Sevimli'yi çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırdı.

Polisin yaptığı kontrolün ardından araç çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden sürücü Mehmet Sıddık Sevimli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili konuşan sürücünü eşi Emine Sevimli, “Aracı park etmeye çalışırken, kontrolü kaybetti. Sonra buraya düştü. Yaralandı ama kendisiyle konuştum, durumu iyi” dedi.