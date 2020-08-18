Aracını yol kenarına park edip viyadükten atladı

Kağıthane'de Sadabad Viyadüğüne gelen bir şahıs aracını yol kenarına park edip yaklaşık 50 metre yükseklikten atlayarak intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen sürücü, 34 JG 0629 plakalı hafif ticari aracı ile Sadabad Viyadüğü üzerinde seyir halindeyken aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Daha sonra viyadüğün demir korkuluklarına çıkan şahıs kendisini 50 metre yükseklikten aşağıya bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul'un en yüksek viyadüklerinden Sadabad Viyadüğü üzerinde yaşanan olayda, viyadüğün üzerine çıkarak kendisini aşağıya bırakıp intihar eden şahsın vücudunun parçalara ayrıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.