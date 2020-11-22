İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında araç denetimi yaparak sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Sürücüleri maske konusunda uyaran ekipler, şehirler arası yolcu taşıyan otobüsü durdurarak HES kodu sordu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücülerin kuralara uyup uymadığı konusunda denetim yaptı. Denetime 223 Asayiş Timi, 39 Jandarma Trafik Timi, 4 Motosikletli Asayiş Timi, 1 Motosikletli Trafik Timi, 9 JASA Timi, 7 Olay Yeri İnceleme Timi, 6 İstihbarat Timi, 4 KOM Timi, 2 SSM Timi, 4 TEM timi, 5 Köpek Timi, 18 Komando Timi, 42 Jandarma Otoyol Timi katıldı. 55 Jandarma personeli ise, İl Salgın Denetim Merkezi'nde (İSDEM) yerini aldı. Araçları kontrol eden ekipler, sürücülere maske konusunda uyarılarda bulundu. Şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs de durdurularak HES kodu soruldu.



“Jandarma ekiplerinin kontrol yapması tedbirler açısından gayet iyi”


Gülşen Eraslan, “Sokağa çıkma kısıtlaması olması güzel ama 2 gün boyunca tam olsaydı daha verimli olurdu. Jandarma ekiplerinin de bu şekilde kontrol yapması ve HES kodlarına bakması tedbirler açısından gayet iyi” dedi.


Savaş Çınar ise, “Sadece kısıtlama zamanlarında değil her zaman tedbirlere uymamız lazım” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.