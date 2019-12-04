İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçlar için kışlık bakım uyarısı

Kış mevsimine girilmesiyle oto sanayilerde ‘kışlık bakım’ telaşı başladı.

Kış mevsimine girilmesiyle oto sanayilerde ‘kışlık bakım' telaşı başladı. Araçlarda motor bakımın önemine dikkat çekilirken, kış lastiklerinin takılması ve antifiriz dolumlarının da uygulanması gerektiğinin altı çizildi.


Oto tamir ustaları, mevsimin değişmesiyle sertleşen hava ve yol şartlarından dolayı araç bakımlarının yapılmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Ustalar, rutin bakımların yanı sıra kış mevsimine girerken antifiriz işleminin yapılmasının önemine dikkat çekiyor.


Kış mevsimine girerken araçlara antifiriz koymanın önemine dikkat çeken oto tamir ustası Sezai Çatalbaş, “Kış mevsimine girerken araçlara antifriz koyulması gerekiyor. Antifirz koydurmak maliyetli bir işlem değildir, ortalama 200 tl fiyatı var. Antifiriz koyulmadığı takdirde çok daha fazla masraf çıkabilir. Hava sıfır derecenin altına düştüğü zaman su da donma yapar, araçtaki su donma yaptığında aracın bazı aksanlarında sorunlar çıkar. Bu sebeple antifiriz koyulması güvenli sürüş açısından önemlidir. Aracın bakımları düzenli şekilde yapıldığı zaman motorun ömrü uzar. Filtreler zamanında değiştirildiğinde yakıt tasarrufu da sağlar” dedi.


Kış lastiği ile ilgili de konuşan Çatalbaş, “Ticari araçlar için kış lastiği zorunlu cezası da var. Ayrıca sadece ticari araçlar için değil hususi kullanılan araçlar da kış lastiği kullanmalı. Güvenli sürüş için mutlaka kış lastiği kullanılmalı” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.