Araçtan inmeden akaryakıt ödeme dönemi

‘Banka değil kanka' sloganıyla müşterileriyle buluşan, gıdadan perakendeye çok sayıda sektörü dijitalleştirerek ekosisteme dahil eden Paycell, güvenli ve gelişmiş teknolojik altyapısını kullanması için Aytemiz ile anlaştı.

Yapılan duyuruya göre yeni iş birliği sayesinde Aytemiz, akaryakıt ödemelerinde Paycell kullanıcılarına da kolaylık sunmaya başladı. Artık, söz konusu akaryakıt markasının mobil uygulamasından, dijital ödeme platformuna kayıtlı kartlarla bakiye yükleyerek, araçtan inmeden ödeme yapmak mümkün oluyor.

Melike Kara: “QR ile ödemede Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz”

Söz konusu işbirliğinde henüz başlangıç aşamasında olduklarını belirten Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, “Çok yakın zamanda akaryakıt ödeme sistemlerinde Türkiye'de bir ilki hayata geçireceğiz. Aytemiz istasyonlarındaki self servis kiosklarda QR ile ödeme imkânı sağlayacağız. Paycell olarak müşterilerimize güvenli, hızlı, kolay işlem yapabilmeleri için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.

Ahmet Eke: “Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacak hizmetler sunuyoruz”

Yenilikçi hizmetler konusunda sektörün en hızlı hareket eden şirketi olduklarını vurgulayan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Son dönemde en önem verdiğimiz konulardan biri tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak teknoloji yatırımlarımıza hız vermek oldu. Aytemiz olarak dijital çağın, günlük hayatımızın her alanında kullanıma soktuğu mobil uygulamalara çok önem veriyor, bu vizyon ile yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Aytemiz mobil ödeme uygulamamızı Paycell'le yaptığımız bu iş birliğiyle bir adım daha ileriye taşıyoruz ve tüketicilerimize yeni bir ödeme seçeneği daha sunuyoruz. Bununla birlikte iş birliğimizi bir de kampanyayla taçlandırıyoruz. Aytemiz olarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunmaya ve şaşırtan hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek onları mutlu etmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.