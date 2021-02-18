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Araklı'da yangın mağduru olan ailelere hemşehri desteği

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün ve tarihi Kırkpınar güreşlerinin efsane Ağası Seyfettin Selim, Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesinde çıkan yangında mağdur olan ailelere yardım eli uzattı.


Geçtiğimiz ay Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde çıkan yangında 9 bina yanarak kullanılamaz hale gelmişti.


Kendileri de Araklılı olan ve zor günlerinde hemşehrilerini yalnız bırakmayan Başkan Dr. Hasan Akgün ve Kırkpınar Ağası, işadamı Seyfettin Selim, yangın mağduru ailelere destek oluyor. Seyfettin Selim, yanan evlerin yeniden yapılması için destek verirken Başkan Akgün de yangın mağduru ailelere buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon gönderdi. Evleri yeniden inşa edilinceye kadar geçici barınma konutlarında yaşamlarını sürdüren ailelerin beyaz eşyaları geçtiğimiz günlerde teslim edildi. Zor günlerinde yanlarında olan Hasan Akgün ve işadamı Seyfettin Selim'e teşekkür eden yangın mağduru aileler, “ Hasan Akgün'e gönderdiği beyaz eşyalar için teşekkür ediyoruz. Mahallemizde çıkan yangında neyimiz varsa hepsi yanıp kül olmuştu. Bu zor günümüzde hep yanımızda olan hemşehrilerimiz Başkan Akgün ve Seyfettin Selim'e teşekkür ediyoruz” dediler.

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