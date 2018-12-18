Aralık ayında müziğe doyulacak

Akasya AVM'den yapılan duyuruya göre Zuhal Müzik'te her cuma ve cumartesi günleri çeşitli janrlarda müzik dinletileri gerçekleşecek.

Keyifli etkinlikler sunan Akasya, 7 Aralık'tan itibaren her cuma ve cumartesi günleri misafirlerini müzikle buluşturacak. Zuhal Müzik'te gerçekleşecek olan etkinliklerde çeşitli janralarda müzik dinletileri olacak.

Yeni yıl hazırlıkları kapsamında 7 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Piyano solo, 8 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'da Caz trio, 14 Aralık Cuma günü saat 19.00'da Klasik trio, 15 Aralık Cumartesi saat 16.00'da Blues trio, 21 Aralık Cuma günü 19.00'da Swing Caz trio ve dans gösterisi, 22 Aralık Cumartesi saat 16.00'da klasik trio, 28 Aralık Cuma günü saat 19.00'da Piyano solo ve 29 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da piyano solo ve dans gösterileri olacak.