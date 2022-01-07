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Aralık'ta en çok 'Uzi' dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Aralık ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Dijital müzik platformu Muud'un Aralık ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. ‘Kan' albümüyle 'Uzi' lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya, yerli albümler kategorisinde birinci sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli sanatçılar arasında ise Edis listenin ilk sırasında yer aldı. ‘Churches' adlı albümüyle yabancı albümler listesinde ilk sırada yer alan LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu.



Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un geçtiğimiz yılın son ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda, en çok dinlenen yerli albümler kategorisinin birincisi, 'Uzi' lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya'nın ‘Kan' albümü oldu. Uzi'nin geçtiğimiz yıl dinleyicisiyle buluşan ve ‘Makina' adlı şarkısıyla çıkış yaptığı albümü 10 parçadan oluşuyor. Bu albümü sırasıyla Ziynet Sali'nin ‘Yaşam Çiçeği' ve Manga'nın Antroposen 001 albümleri takip etti.



Edis ile Oğuzhan Koç iki listede art arda


Aralıkta en çok dinlenen yerli sanatçı ise Edis oldu. Oğuzhan Koç, en fazla dinlenen yerli single listesinde ‘Aşkın Mevsimi' parçasıyla ilk sırada yer alırken, ‘Arıyorum' parçasıyla Edis ve ‘Kor' adlı şarkısıyla Emir Can İğrek de aynı listede sırayla yer aldı.



Yabancılar listesinde LP ilk sırada


Platformun yabancı albümler kategorisinin birincisi ise Churches albümüyle LP oldu. Aralık 2021'de 6. stüdyo albümü Churches'i yayınlayan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı LP, aynı zamanda en çok dinlenen yabancı sanatçı olarak ilk sırada yer aldı. INNA ve Billie Eilish de LP'nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu.



En çok dinlenen yabancı single'larda ise Maneskin ‘Beggin' parçasıyla zirvedeydi. Doja Cat 'Kiss Me More' parçası ile ikinci olurken, INNA ise 'Oh My God' şarkısı ile üçüncü sırada yer aldı.



Platformun 10'ar sanatçıdan oluşan Aralık ayının en çok dinlenenleri şöyle:


En çok dinlenen yerli albümler


Uzi - Kan


Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği


Manga - Antroposen 001


Ebru Yaşar - Gel De Sevme


Zeynep Bastık - Zeynodisco


Ajda Pekkan - Ajda


Gazapizm - HİZA


Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma


Merve Özbey - Devran


Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem



En çok dinlenen yerli single'lar


Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi


Edis - Arıyorum


Emir Can İğrek - Kor


Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata


Irmak Arıcı - Asık Suratım


Kurtuluş Kuş, Burak Bulut - Baba Yak


Mustafa Ceceli - Tut Elimden


Merve Özbey - Kendine Dünya


Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Nabız


İkilem - Bu Saatten Sonra



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Edis


Oğuzhan Koç


Bilal Sonses


Emir Can İğrek


İkilem


Merve Özbey


Irmak Arıcı


Mustafa Ceceli


Burak Bulut


Kurtuluş Kuş



En çok dinlenen yabancı albümler


LP - Churches


Alan Walker - World Of Walker


INNA - Nirvana


Adele - 30


Maneskin - Chosen


The Weeknd - The Highlights


Olivia Rodrigo - SOUR


Doja Cat - Planet Her (Deluxe)


Little Mix - Between Us [The Experience]


Lil Nas X - MONTERO



En çok dinlenen yabancı single'lar


Maneskin - Beggin'


Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)


INNA - Oh My God


The Weeknd - Take My Breath


Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY


LP - Lost on You


SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]


Olivia Rodrigo - good 4 u


The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears [Remix]


The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


LP


INNA


Billie Eilish


The Weeknd


Doja Cat


Rihanna


Maneskin


Evgeny Grinko


Adele


Katy Perry

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