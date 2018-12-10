Aralık'ta opera şöleni

Operaseverler için Aralık ayında La Traviata ve Puccini'nin La Boheme'i gösterimi gerçekleştirilecek.

Operaseverler Aralık ayını Metropolitan Opera gösterimleri ile dopdolu geçiriyor. Akmerkez CinemaPink salonlarının ev sahipliği yaptığı opera gecelerinde ayın ilk gösterimi 15 Aralık Cumartesi günü La Traviata ile saat 20.55'te gerçekleşecek. Alexandre Dumas'nın meşhur ‘Kamelyalı Kadın' romanından esinlenilerek hazırlanan La Traviata, bir partide tanışan dilber Violetta ile taşralı saf genç Alfredo'nun dillere destan aşk hikâyesini anlatıyor.

Birbirlerini çok seven bu iki aşığın, Alfredo'nun babası tarafından ayrılması sonucu trajik bir sonla biten hikâye, bir dönem eski Türk filmlerinin ilham kaynağı olmasıyla tanınıyor.

Opera şöleni müzik dehası İtalyan besteci Puccini'nin ölümsüz eseri La Boheme ile devam ediyor. Eser, 27 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da opera tutkunlarının karşısına çıkıyor. Ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin en meşhur eserlerinden biri olan La Bohme dikişçi bir kadın olan Mimi ile şair Rodolfo arasında yaşanan aşkı anlatıyor. Birbirlerine ilk görüşte âşık olan dikişçi Mimi ile şair Rodolfo'nun, zor şartlar altındaki ilişkilerinin kurgulandığı eser, opera tarihinin de en sevilen ve en çok seslendirilen oyunlarından biri olma özelliği taşıyor.