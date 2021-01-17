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Arama kurtarma ekipleri ormanlık alandaki sokak hayvanlarını besledi

Pendik Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, ormanlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakarak, onları besledi.


İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı bölgedeki sahipsiz hayvanları olumsuz etkiledi. Pendik Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ormanlık alanlara mama ve su bıraktı. Kendilerini besleyen belediye ekiplerini heyecanla karşılayan sokak hayvanları, onların üzerine atlayarak oyunlar oynadı. Arama kurtarma ekipleri ile sahipsiz sokak hayvanlarının kar altındaki oyunu renkli görüntüler oluşturdu.

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