İhlas Haber Ajansı

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Aranan FETÖ şüphelisi Sarıyer'de yakalandı

Sarıyer’de yapılan operasyonda 2017 yılından beri silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan aranan Ercan Ç.

Sarıyer'de yapılan operasyonda 2017 yılından beri silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan Ercan Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan aranan E.H.Ç.'nin Sarıyer'de saklandığı ev tespit edildi. Polis yaptığı baskın sırasında şüpheliyi bulamadı. Ama aynı suçtan aranan eşi Ercan Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ercan Ç. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin, eşinde olduğu gibi silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Ercan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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