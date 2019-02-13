“Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” 22 Şubat'ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitapseverlere kapılarını açıyor.

İslam dünyasının heyecanla beklediği 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri için geri sayım başladı. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Kitap ve Kültür Günleri'nin bu yılki ana teması 'Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler' olacak. Etkinlikte İslâm dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı da hazır bulunarak hem ortak kültür ve bilgi mirasını paylaşacak hem de okuyucularla bir araya gelecek.

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nde bu yıl din ve dil kardeşliğinin pekiştirilmesi, ilim mirasının paylaşılması yine ön planda olacak. Bu yıl “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler” temasıyla kitapseverlerle buluşmaya hazırlanan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Hâşimî Yayınevi ortaklığında düzenleniyor.

Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirası ülkemizde bir araya getirerek Türkiye'nin çok daha iyi tanınmasını hedefliyor. Arapçanın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getiriyor.

300'e Yakın İlim Adamı, Akademisyen ve Yayıncı ile 60'a Yakın Yayınevi

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iddialı bir içerikle hazırlanan Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri için Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt'ten pek çok yayınevi ve yazar davet edildi. Türkiye'den ve İslâm ülkelerinden 60'a yakın yayınevinin kitapları bu fuarda kitapseverlerle buluşacak. Arapça Kitap ve Kültür Günleri, uluslararası bir fuar olmasının yanında, 300'e yakın ilim adamı ve akademisyeni bir araya getirecek olmasıyla da büyük bir kültür şölenine dönüşüyor.