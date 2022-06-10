Aras Burası ile kargoda esnek hizmet dönemi

Aras Kargo, 2016'dan bu yana sürdürdüğü uçtan uca teknoloji ve müşteri deneyimini mükemmelleştirme odağındaki yatırımları ve uygulamalarını genişletiyor.

Kargo şirketi Aras Kargo, müşterilerin kargolarını diledikleri zaman, diledikleri yerden teslim alabilmesini sağlayan Aras Burası hizmetiyle çok daha hızlı, pratik, izlenebilir ve kişiselleştirilmiş kargo teslimatı dönemini başlattı. Aras Burası ile müşteriler gönderilerini kendilerine en yakın esnaf noktasından veya çok sayıda lokasyonda konumlanan, 7 gün/24 saat kullanılabilen kargo dolaplarından teslim alabiliyor. Aras Burası uygulaması müşterilerin hayatını kolaylaştırırken binlerce esnafa da ek gelir elde etme imkânı sunuyor. Bu ağa katılmak isteyen iş yerleri, Aras Kargo'nun internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor.

2022'de 2 milyon ev dışı teslimat

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Teknoloji ile iç içe büyümüş bir nesil ve buna bağlı olarak farklılaşan tüketim alışkanlıkları ile karşı karşıyayız. Son iki yılda online alışverişin yükselişi ve rekor seviyedeki iş hacmi artışıyla birlikte bu alandaki ihtiyaç daha da belirgin şekilde görüldü. Müşterilerimiz artık, zamandan ve mekândan bağımsız kargosunu nasıl ve nereden teslim alacağını seçebilmek istiyor. Aras Burası modeli, esnek teslimat beklentisine yanıt vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz bir yenilik. E-ticaret sitelerinden ve pazar yerlerinden verilen siparişlerde teslimat noktası olarak bu noktalar seçilebiliyor. Müşterilerimizin kolay erişebileceği lokasyonlarda konumlanan Aras Burası noktaları sayesinde nerede olursanız olun gönderinizi size en yakın esnaf noktasından veya çalışma saatleri dışında olsa bile 7 gün 24 saat kargo dolaplarından teslim ediyoruz. Ağustos ayında başladığımız projede yaklaşık 2.000 Aras Burası noktasına ulaştık. Hızla yaygınlaşan Aras Burası ağının bu yıl sonuna kadar 3.000 noktaya ulaşmasını ve bu noktalardan 2 milyon adet teslimat yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Esnafımızla birlikte haftanın 7 günü yazlıkçılara kargolarını ulaştıracağız”

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, turistik bölgelerde kargo hacminin arttığının altını çizen Ayyarkın, Aras Burası noktalarının mevsimsel olarak artan bu talebi karşılamanın faydasına değindi; “Bodrum, Kuşadası, Çeşme gibi mevsimsel yoğunluk yaşanan yazlık yerlerde 200'ün üzerinde Aras Burası esnaf noktasıyla, esnafımızla birlikte hizmet veriyoruz. Aras Burası 7/24 kargo dolaplarımızı da bu bölgelerde yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Mobil hizmet ile haftanın belirli günleri hizmet verilebilen ilçe ve beldelerde Aras Burası esnaflarımızla birlikte haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Yazlıkçılarımız artık kargolarını kendilerine en yakın Aras Burası esnaf noktasından çok daha hızlı bir şekilde ve istedikleri zaman teslim alabiliyorlar.”

E-ticaret siparişlerinde iadeler de Aras Burası noktalarına yapılabilecek

Verilen bilgilere göre Aras Burası noktaları teslimatın yanı sıra e-ticaret siparişlerinin iadesi için de hizmet verecek. Kısa bir süre içinde devreye girecek olan, Aras Burası noktaları üzerinden iade hizmetinin özellikle şube sayılarının az olduğu yazlık yerlerde sipariş iadelerine sürekli ve etkili bir çözüm sunması bekleniyor.