Aras Kargo, A.L.F.A. Awards'tan iki ödülle birden döndü

L.F.A Awards'ta ‘Kargo' ve ‘Şikayet Yönetimi Deneyimi' kategorilerinde birinci oldu.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen A.L.F.A. Awards ödül töreni İstanbul'da gerçekleşti. Verilen bilgiye göre, Alfa Awards kapsamında jürinin tüketicilerden oluştuğu bağımsız araştırmaya Türkiye genelinde 12 ilde, bin 200 kişi katıldı. Araştırmada çoklu müşteri deneyimi yöntemiyle; satış öncesi ilişki gelişimi, satış sonrası müşteri devamlılığı, şikayet almama ve şikayete dönüş hızı, çok kanallı erişim, müşteri odaklı teknoloji kullanımı gibi başlıklarla markanın tüketicisiyle sürecin her aşamasındaki ilişkileri değerlendirildi.

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan L.F.A Awards'ta iki kategoride birinci oldu. Kargo sektöründe ve farklı sektörlerden markaların yer aldığı ‘Şikayet Yönetimi Deneyimi' kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçildi.

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, müşteri deneyimini mükemmelleştirmek ideali ile çalıştıklarını ifade ederek, “Müşterilerimizin bizi aramalarına gerek kalmayacak şekilde hizmet kalitemizi artırmaya odaklandık, ulaşılabilir olmak, self service kanallarının etkinliğini artırmak ve etkin çözüm sunmak konularında yaptığımız çalışmaların müşterilerimiz tarafından takdir görmesi bizleri çok mutlu etti” dedi.

Kargo şirketi önceki yıllarda da üst üste iki kez Alfa Awards ‘Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka' ödülünü almıştı.