Aras Kargo pandemide 200 milyon adrese uğradı

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, şirketin pandemi döneminde 200 milyondan fazla adrese uğradığını, artan kargo hacmini teknolojik yatırımlar ve yeni işe alımlar ile yönettiklerini 1000'den fazla yeni istihdam oluşturduklarını söyledi.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandeminin ardından daha önce hiç olmadığı kadar sosyal ve ekonomik anlamda büyük değişim sürecine girdilerini belirterek özellikle e-ticaret tarafında yaşanan hızlı büyüme nedeniyle iki katı aşan bir iş hacmi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Ayyarkın, “Pazaryeri ve e-ticaret müşterilerimize ait gönderi sayısı iki kat arttı. Diğer yandan kurumdan kuruma gönderi yapan B2B müşterilerimizin paket sayısı ise azaldı. Buradaki değişimler iş modelimize yansıdı ve daha önce bir noktaya gidip birden fazla paket bırakırken, pandeminin etkisiyle birlikte eve teslimatlar artmış olup her bir noktaya bir paket bırakmaya başladık. Böylece ziyaret ettiğimiz adres sayısı 500 binlerden 1 milyonun üzerine çıktı. Yılın sonuna geldiğimizde ise 200 milyon adrese uğramış olduk. Yani Türkiye nüfusunu 2 kereden fazla ziyaret ettik diyebiliriz” dedi.

Artan iş hacmini yeni işe alımlar ile yönettiklerini belirten Ayyarkın, bu süreçte 1000'den fazla kişiye yeni iş imkanı sunduk. Aras Kargo olarak operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştüğümüz bir sürecin içerisindeyiz. Şube ve transfer merkezleri olmak üzere 2 başlıkta teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dijital dönüşüm yatırım planlarımız çerçevesinde otomasyon yatırımlarımızı daha da hızlandırdık. Zamanı ve kapasiteyi daha iyi yönetebilmek için 8 transfer merkezimize yaptığımız otomasyon yatırımlarımızla yüzde 300'ün üzerinde kapasite artışı sağlayarak, saatlik işleme kapasitesinde gerçekleşen 3 katlık artışla sektörün otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu haline geldik. Artan adres ve data operasyonunu yönetmek için harita altyapımızı geliştirdik, Kurye Rota Optimizasyonu projesini başlattık. Veriye anlık ulaşabilmek için el terminallerimize yatırım yaptık. Self servis uygulamalarımızı geliştirdik. Sesli yanıt sistemimizi ve mobil aplikasyonumuzu yeniledik. Kargo teslim biçimimizi farklılaştırdık. Kimlik kartı okuma ve SMS kodu ile temassız teslimatı başlattık. Bu süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmek ve müşterilerimizin bize istediği zaman ulaşabilmelerini sağlamak için çağrı yönetim süreçlerimizi uçtan uca geliştirdik ve çağrı karşılama kapasitemizi 2,5 kat arttırdık. Böylece hem çağrı hem şikayet sayısını ciddi oranda düşürebildik” diye konuştu.

Tüm bu değişimleri 16 bin kişilik çalışan kadrosuyla bir arada dayanışma içinde çalışarak yaptıklarının altını çizen Ayyarkın, “Yaptığımız tüm otomasyon yatırımlarına rağmen her gün sahada işini yapan 16 bin çalışanımız olmasa, Türkiye'yi birleştiren paketleri taşımamız mümkün olamazdı. Transfer merkezi ve şube çalışanlarımız ile kuryelerimiz günde yüzlerce paket taşıdılar. Biz de yeni yıla onlara teşekkür ederek başlamak istedik ve ‘Olmazsan olmaz' reklam ve iç iletişim filmleriyle çalışanlarımıza teşekkür ettik' dedi.

Ayyarkın, dönemi genel değerlendirmesi ilgili son olarak şunları söyledi: " Aras Kargo pandemi döneminde 200 milyondan fazla kapı çaldı, En fazla kargoyu Aralık 2020'de taşıdı, Galata Kulesi'nin ağırlığının 120 bin katı kargo taşıdı, Taşıdığı kargo sayısı Türkiye nüfusunun 2,5 katına ulaştı, Aya 469 kere gidip gelmeye eşdeğer yol kat etti"