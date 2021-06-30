Aras Kargo'dan fidan seferberliği

Şirket bünyesinde oluşturulan Doğa Dostu Araslar platformu ise bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde 140 binden fazla fidan dikimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Aras Kargo, yeni bir fidan bağışı kampanyasına katıldı. İş süreçlerinde karbon ayak izini en aza indirmek için kurum içinde oluşturulan Doğa Dostu Araslar platformuyla birlikte bugüne kadar 140 bin fidan dikilmesine vesile olan şirketin çevre konusundaki duyarlılığının devam ettiği belirtildi. Şirket, Ege Orman Vakfı ile iş birliğine imza atarak, her bir çalışanı için 16 bin fidan bağışında bulundu. Fidanlar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen sahalarda dikilecek ve ağaçlandırılacak bölgenin adı Doğa Dostu Araslar Ormanı olacak.

Kıyı temizliği ile 4 ton atığın çevreyi kirletmesi önlendi

Karbon ayak izini en aza indirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda kurum bünyesinde kurulan Doğa Dostu Araslar platformu, önemli projeler yürütüyor. Platform, bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde 140 binden fazla ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca kıyı temizliği hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile iş birliği yaparak, son 4 yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önledi. Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi, Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri'nde (The International CSR Excellence Awards) 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca yine alanında önemli bir organizasyon olan Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Bu oluşum çerçevesinde 2011 yılında Türkiye'nin geniş yüzde yüz elektrikli araç filosunu kurduğu belirtilen şirket, bu çalışmalarının yanı sıra sıfır atık yönetmeliğine uyum, doğal kaynak tüketim verilerinin sistemli şekilde toplanması, araç egzoz emisyon ölçümlerinin şirket içerisinde yapılması, kağıt tüketim miktarı ve kullanılan ambalaj malzeme sayısının azaltılması gibi çevre dostu uygulamalarına devam ediyor.