Aras Kargo'dan transfer merkezi yatırım atağı

IT altyapısı ve operasyonel düzenlemelere son 2 yılda toplamda 300 milyon TL'ye yakın yatırım yapan şirket; 2020'de Ankara Transfer Merkezi'nin teknolojik dönüşümünü tamamladı. Ankara ile birlikte toplam 8 transfer merkezini dönüştüren şirket, saatlik işleme kapasitesinde 3 katlık artış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan Aras Kargo, zamanı ve kapasiteyi iyi yönetebilmek adına transfer merkezlerinin yenilenmesine ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını devam ediyor. Verilen bilgiye göre, bugün toplamda 28 transfer merkeziyle, günlük ortalama 1 milyonun üzerinde gönderiyi taşıyan şirket, artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre son 2 yılda; transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemelere 300 milyon TL'ye yakın yatırım yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “İlk olarak hem işlem hacmi hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerinden biri olan İkitelli Transfer Merkezi'ni teknolojik olarak yenileyerek, saatlik kapasitesini 5 bin 500 paketten 27 bin 600 pakete yükselttik. 2019'un ilk çeyreğinde İstanbul Anadolu Yakası Orhanlı'daki ve İzmir'deki Transfer Merkezimizi teknolojik olarak yenileyip sorter sistemine geçirdik. Ankara ve Anadolu'daki Transfer Merkezlerimiz de dahil olmak üzere 8 transfer merkezimize yaptığımız bu yatırımlarımızla yüzde 300'ün üzerinde kapasite artışı sağladık” dedi.

1 milyar TL yatırım hedefi

Kargo sektöründe transfer merkezlerinin üstlendiği görevin önemine dikkat çeken Ayyarkın, bu merkezlerin dağıtım süreci operasyonunun kalbi olarak nitelendirilebileceğini sözlerine ekledi. Ayyarkın, transfer merkezleri yatırımları sonucu saatlik işleme kapasitesinde gerçekleşen 3 kat artışla sektörün en iyisi olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da mevcut transfer merkezlerimize teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki döneme dair hedeflerimiz arasında transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemeleri kapsayan toplam 1 milyar TL daha yatırım yer alıyor. Dört büyük şehrin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Anadolu'daki transfer merkezlerimizin teknolojik yatırımlarına ağırlık vereceğiz”.

2020'de Ankara Transfer Merkezi'nin dönüşümünü tamamlayan şirket, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip transfer merkezinin alanını 10 bin 500 metrekareye çıkardı. Daha önce saatte 5 bin 500 paketlik kapasite ile hizmet veren Ankara Transfer Merkezi, yenileme ve teknolojik alt yapı çalışmalarıyla birlikte kapasitesini 16 bin 600 pakete çıkartarak hizmet kalitesini daha da ileriye taşıdı. Kapasite artışı sayesinde 28 şehirdeki transfer merkezlerine dağıtımın gerçekleştirildiği Ankara Transfer Merkezi'nde 1 günde işlenen kargo paketi sayısı da 220 bine ulaştı.