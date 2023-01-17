Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo'nun İç Denetim Başkanlığı görevine Özlem Asutay getirildi.

Aras Kargo'nun İç Denetim Başkanı Özlem Asutay oldu. Aras Kargo'nun süreç geliştirme, iç kontrol, risk yönetimi, uyum ve etik süreçlerini yöneten iç denetim ekibinin dümeni, kasım ayı itibarıyla 20 yıllık deneyime sahip Asutay'a emanet edildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, profesyonel hayatına 2001 yılında Ernst&Young International'da başlayan Asutay sonrasında sırasıyla, PwC Türkiye, Vodafone, Liberty Sigorta, Merck Sharp Dohme İlaç, H. Bayraktar Yatırım Holding, Bilgili Holding ve Nobel İlaç firmalarında görev yaptı.