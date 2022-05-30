Aras Kargo'nun uçtan uca teknoloji dönüşümü Avrupa'ya örnek olacak

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve Austrian Post Yönetim Kurulu Üyesi, Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum, ekonominin geçirdiği dönüşüm ekseninde Türkiye'nin stratejik rolüne ve potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umundum, Austrian Post'un çoğunluk hissesine sahip bulunduğu kargo şirketinin gerçekleştirdiği teknolojik dönüşümü son derece etkileyici bulduklarını ve gelecekte şirketin diğer grup iştiraklerine transfer etmeyi düşündüklerini söyledi.

Ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatlarının bürokrasi ve iş dünyasının üst düzey temsilcileri ile birlikte değerlendirildiği Viyana Ekonomik Forumu'nun açılışını yapmak üzere İstanbul'a gelen aynı zamanda Viyana Ekonomik Forumu Başkanı olan Peter Umundum ekonominin şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdiğinin ve yeni bir ekonomik yapının oluştuğunun altını çizdi. Umundum, Türkiye'nin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve kapasiteyle yeni dönemde bölge ekonomisinin gelişiminde çok önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Umundum, “Şaşırtıcı bir değişime tanıklık ettiğimiz bir dönemdeyiz. Ekonomide yeni bir çağa giriyoruz. Viyana Ekonomik Forumu'nda ekonominin bir itici güç olarak bu zor ve belirsizlikleri de içinde bulunduran bu süreçte nasıl dönüşeceğini ve zorluklarla mücadelede bize nasıl destek olabileceğine dair fikirlere odaklandık. Türkiye ve Avusturya arasındaki ekonomik iş birliğinin köklü bir geçmişi var. Bu ilişki, daima karşılıklı saygı ve güven zemininde; bölge için daha iyisini yapmaya, ilişkileri geliştirmeye ve tüm potansiyeli hayata geçirmeye odaklanan bir çizgide ilerledi. Bu iş birliğini daha güçlü ve etkili bir şekilde sürdürmek için yeni yöntemler arayışındayız” dedi.

“Türkiye'nin kapasitesi yeni dönemde bölge ekonomisinde belirleyici olacak”

Peter Umundum, Aras Kargo ile ilişkilerinin yalnızca ticari boyutta değil uzmanlık, teknoloji ve deneyim aktarımı yönünden de değer üreten bir çizgide olduğunu belirterek, “Türkiye'nin stratejik konumunu Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya ve Azerbaycan gibi ülkelere uzanan bir çizgide ithalat ve ihracatı geliştirmemize olanak tanıyan önemli bir lojistik üssü olarak görüyoruz. Austrian Post olarak 2013'ten bu yana Türkiye pazarındayız. Kişisel deneyimlerime göre şunu kesin olarak belirtebilirim ki Türkiye'nin çok güçlü bir bilgi birikimi, tecrübesi ve kapasitesi bulunuyor. Türkiye'de geçirdiğimiz bu sürede kültürel etkileşimin yanı sıra iki ülke arasında uzmanlığın ve bilgi transferinin çok verimli şekilde gerçekleştiğini gördük” değerlendirmesinde bulundu.

Aras Kargo'nun dijital dönüşümü model olacak

Türkiye ve Avusturya arasındaki iş birliğini güçlendirmek için bazı önemli adımlar attıklarını aktaran Umundum, “Austrian Post ve kargo şirketinin yöneticilerinden oluşan bir yönetim kurulu oluşturduk. Ayrıca yakın zamanda Avusturya ekibinin denetleme kurulu da Türkiye'yi ziyaret ederek kurul toplantısını burada, sahada gerçekleştirdi. Bu ziyaret esnasında kargo şirketinin operasyonunu yerinde inceleme fırsatı buldular. Oldukça etkileyici teknolojik gelişmelere tanık olduk. Burada gerçekleştirilen teknolojik dönüşümü gelecekte diğer grup iştiraklerimize de transfer etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Pandeminin getirdiği zorluklar gelişimi hızlandırdı”

Viyana Ekonomik Forumu'nda konuşan ve pandemi döneminde kargo sektörünün ve e-ticaretin geçirdiği dönüşümü değerlendiren Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, “Pandemi döneminde önceden olduğu gibi fiziksel alışveriş yapma imkanı çok kısıtlandı. Bu da e-ticaretin ve dolayısıyla kargo sektörünün rekor iş hacmi artışına neden oldu. Bu dönemde bir gün içinde 2 milyondan fazla adrese uğradığımız günler oldu. Böyle dönemler zorluklarla birlikte gelişim ve değişime yönelik fırsatları da beraberinde getiriyor. Kargo şirketi olarak biz de çok daha uzak bir gelecekte ihtiyaç duyacağımızı düşünerek hayata geçirdiğimiz projelerin bu dönemde en büyük avantajımıza dönüştüğünü gördük. Kargo sektörü yerel ve uluslararası gelişmelerden doğrudan etkilenen bir sektör. Dijital dönüşümle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e-ticaret sağlayıcılarının yanı sıra diğer müşterilerimiz ve bizimle gelişen tüm paydaşlarımız için güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanmaya devam edeceğiz” dedi.