Aras Kargo'ya sosyal medyadan ödül

Aras Kargo, Social Media Awards Turkey 2019'da 'veri analitiği' kategorisinde en iyi kargo şirketi seçildi.

Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen yarışma Social Media Awards Turkey 2019'da ödüller, 3 Mayıs akşamı İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Aras Kargo, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2019'da 'veri analitiği' kategorisinde en iyi kargo şirketi seçildi.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle üçüncü kez gerçekleştirilen yarışmada kazananlar, BoomSonar'ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands'in veri analitiği yöntemiyle belirleniyor. Tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarının tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak belirlendiği veri analitiği kategorisinde bu yıl, 50'den fazla sektörde toplam 33 bin sosyal medya hesabının performansı ölçümlendi.