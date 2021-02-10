Araslar bu kez “Olmazsan Olmaz” filminin kahramanları oldu

Aras Kargo tarafından çalışanlarına teşekkür olarak hazırlanan reklam filmindeki aynı isimli şarkısından uyarlanan parçayı, Güliz Ayla seslendirdi.

Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarından biri olan Aras Kargo, 15 binin üzerindeki çalışanıyla birlikte herkesin eve kapandığı, kargo gönderilerinin 2 katına çıktığı pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi hizmet verdi. “Güzel memleketimizin dört bir köşesine umut taşıyan çalışanlarımıza bu film ile teşekkür etmek istedik” diyen Aras Kargo Genel Müdür Utku Ayyarkın, “Bizim için çalışanlarımız olmazsa olmaz” dedi.

Kargo şirketi, “Olmazsan Olmaz” reklam filminde; salgın, depremler, seller ve yoğun kampanyalarla, oldukça zorlu geçen 2020 yılı için çalışanlarına teşekkür ediyor. Reklam filminde transfer merkezi ve şubelerinde görev yapan birçok çalışanı da yer alıyor. Aras Kargo'da 6 yıl önce kurye olarak çalışmaya başlayan, şu anda ring ve manevra sürücüsü olarak görev yapan 3 çocuk annesi Nurdane Cengiz, motokurye ve temsilci olarak görev yapan pek çok kadın kargo çalışanından biri. Nurdane Cengiz'i filmin en başında sabah erken saatte, çocukları henüz uyanmadan, işe gitmek için evden ayrılırken izliyoruz. Pandeminin ilk döneminde yoğunluğun çok ani arttığını, bu yoğunluğa cevap vermek için olağanüstü bir efor sarf ettiklerini anlatan Nurdane Cengiz, “Yoğun dönemde, çocuklarım ‘anne biz de gelelim, sana yardım edelim' demişlerdi. Bu beni hem duygulandırdı hem gururlandırdı” dedi.

Filmde Cengiz'in yanı sıra Aras Kargo şubelerinde temsilci olarak görev alan; İlker Türkyılmaz, Yağmur Babacan, Zühal Irmak ve kurye olarak görev alan Birol Karataş da rol alıyor. Teşekkür filminde rol alan çalışanlar, “Müşterilerimiz evden çıkmadan her türlü ihtiyaçlarını internetten almaya başladılar. Kapılarına götürdüğümüz kargo paketlerinin onları ne kadar mutlu ettiğini gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz” diyerek, bu duygularının filme yansımasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Reklam filminde Güliz Ayla'nın seslendirdiği “Olmazsa Olmaz” şarkısının sözleri Aras Kargo çalışanları için uyarlandı. Tolga Yüceil yönetmenliğinde çekilen reklam filmi öncesinde, kargo şirketi yeni yılda da çalışan çocuklarının şarkıyı anne ve babalarına teşekkür için seslendirdiği uyarlamayı yayınlamıştı.