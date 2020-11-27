Araştırmacı yazar Dünemez: “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli”

Araştırmacı-yazar Fatih Dünemez, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini ve Türkiye'nin desteğinin önemini vurgulayarak, “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli” dedi.

Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan Karabağ meselesinin çok önemli ve kritik olduğunu belirten Dünemez, zaferin baş mimarlarından birinin Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar olduğunu ifade etti

Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde geliştirilen İHA'ların önemini vurgulayan Dünemez, “Selçuk Bayraktar'dan Allah razı olsun. Selçuk Bayraktar'ı milli kahraman ilan etmek lazım. Çünkü 30 yıllık sorun olan Karabağ, Selçuk Bayraktar önderliğinde geliştirilen İHA'ların sayesinde geri alındı" dedi.

Güneydoğu'da terör olaylarının azalmasının en büyük nedeninin İHA'lar olduğunu belirten Dünemez, “Güneydoğu'da PKK'yı konuşmuyoruz. Hendekleri konuşmuyoruz. Bunun en büyük sebebi İHA'lardır” dedi.