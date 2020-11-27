İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araştırmacı yazar Dünemez: “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli”

Araştırmacı-yazar Fatih Dünemez, Azerbaycan’ın Karabağ zaferini ve Türkiye’nin desteğinin önemini vurgulayarak, “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli” dedi.

Araştırmacı-yazar Fatih Dünemez, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini ve Türkiye'nin desteğinin önemini vurgulayarak, “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli” dedi.


Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan Karabağ meselesinin çok önemli ve kritik olduğunu belirten Dünemez, zaferin baş mimarlarından birinin Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar olduğunu ifade etti


Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde geliştirilen İHA'ların önemini vurgulayan Dünemez, “Selçuk Bayraktar'dan Allah razı olsun. Selçuk Bayraktar'ı milli kahraman ilan etmek lazım. Çünkü 30 yıllık sorun olan Karabağ, Selçuk Bayraktar önderliğinde geliştirilen İHA'ların sayesinde geri alındı" dedi.


Güneydoğu'da terör olaylarının azalmasının en büyük nedeninin İHA'lar olduğunu belirten Dünemez, “Güneydoğu'da PKK'yı konuşmuyoruz. Hendekleri konuşmuyoruz. Bunun en büyük sebebi İHA'lardır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.