Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir: "Yeni bir yerel yönetimler ve yerel yönetimler seçim sistemine ihtiyaç var"

Araştırmacı Hukuçu Yazar Hüseyin Demir, dünya genelinde mega kentlerin yönetim sistemlerini incelediği araştırmasında, Başkanlık sistemine entegre olacak, mega kentlerin yönetilmesini kolaylaştıran yeni bir yerel yönetimler ve yerel yönetimler seçim sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti. Demir, dünyanın mega kentleri arasında bulunan İstanbul olmak üzere Türkiye de bulunan 30 büyükşehir 51 il 922 ilçe için mevcut yerel yönetimler yasasında ve yerel yönetimler seçim sistemin yetersiz kalması konusunda, illerin potansiyel ve ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı sürdürülebilir yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Mega kentler başkanlık sistemine entegre olmalı"

Demir, nüfusu 750 bin üzerinde olan illerin Büyükşehir statüsünde yönetilmekte olduğunu söyleyerek, "Mega kentler arasında İstanbul, İzmir, Ankara gibi nüfusu 3 milyon üzerinde bulunan illerimiz için yeni bir sistem oluşturulması ülkemizin menfaatine olacaktır" dedi.

Demir sözlerine şöyle devam etti: "Mega kent İstanbul 18 milyon insanın yaşadığı bir kent olmasından dolayı, mevcut büyükşehir belediyesinin bütçesinin birçok bakanlıktan büyük olması, yönetim durumunun bakanlık bünyesine eşdeğer olmasının İstanbul gibi mega kentlerimiz için daha uygun olacağını düşünerek mega kentlerin başkanlık sistemine entegre edilerek başkanlık bünyesinde yönetilmesi devletimiz milletimiz ve İstanbul'da yasayan insanlarımızın faydasına olacaktır".

"Mega sorunların çözümü yeni bir sistemden geçer"

Mega kentin, mega sorunları içinde barındıran kentler olduğunu vurgulayan Demir, "Bu şehirleri yönetmenin zorluklarına belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve büyükşehir belediyesi uyuşmazlıkları da eklenince şehri yönetememenin faturasını milletin ödeyeceği herkesin malumudur" ifadelerini kullandı.

Bu konu hakkında örnekte bulunan Demir, "Bir ilçede belediye başkanı A partisinden, belediye meclis üyesi çoğunluğu B partisinden, büyükşehir belediye başkanı C partisinden, büyükşehir belediye meclis üyesi çoğunluğu D partisinde, olursa emin olun ki o il hizmet alamayacaktır. Örnekte malum olduğu gibi belediye başkanının çok çalışkan hizmet odaklı bir yönetim anlayışı olsa bile belediye meclis üyesi çoğunluğu başka partiden olması durumunda eli kolu bağlanacağından hizmetlerin yapılması gerçekleşmeyecektir"dedi.

"Mega kentlerin yönetiminde uyum şart"

Mega kentler için uyumun şart olduğunu belirten Demir, "Yeni sistemde mega kentlerin başkanlık sistemine entegrasyonu sağlanarak, mega kentleri yönetecek başkanlık sisteminin yegane temeli hizmet olmasından dolayı, mega kent başkanının kendi ekiplerini oluşturarak tüm ilçelere eşit adil hizmet gitmesine imkan sağlayacaktır. Mega kentlerde ilçelerin müdürlükler ile yönelmesine imkan verecek yeni yerel yönetimler sisteminin tam bir uyum içinde olmasına imkan verecektir" açıklamalarında bulundu.

"Mega kentlerin başkanlığa entegrasyonu hizmetleri artıracak"

Demir, mega kentlerin başkanlığa entegrasyonunda, mega kentlerin bakanlık düzeyinde yönetilmesine olanak sağlayacağından dolayı hizmetlerin yapılmasındaki bir çok engelin bertaraf olacağını söyleyerek, "Bir bütünlük içinde milli gelirin mega kentlere yansıması tam anlamda gerçekleşmiş olacaktır. Mega kentlerin başkanlığa entegrasyonunda farklı bakanlıkların da mega kentler için yapacağı hizmetlerin mega kent başkanlığı bünyesinde toplanabileceği anlamına geleceğinden dolayı hızlı hizmet akışının gerçekleşeceğine zemin oluşturacaktır" dedi.

"Yeni yerel yönetimler sistemi ortak akıl ile yapılmalı"

Demir, Türkiye'de yapılabilecek yeni yerel yönetim sistemi ve yerel yönetimler seçim sisteminin uzman akademisyenler, mimarlar, çevre mühendisleri, dernekler, sivil toplum örgütleri gibi toplumun her kesiminin dahil olacağı çok kapsamlı ortak akıl ürünü olarak hazırlanmasının daha kalıcı bir sisteme sahip olacağı adına önem gösterdiğini ifade ederek, "İstanbul, İzmir ve Ankara gibi mega şehirler sorunlarının çözüm yöntemleri ile yüz ölçümü büyük olan Konya, Şanlıurfa, Antalya ve Muğla gibi illerin çözüm yöntemlerinin farklılık gösterebildiği gibi diğer illerin de yönetim şekli her şehre has olması daha sürdürülebilir olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlar belediye sistemine dâhil edilmeli"

Demir sözlerini şöyle tamamladı: "Yerel birimlerin en küçük halkası olan köy ve mahalle muhtarlarının köylerin ve mahallelerin sıkıntılarını, eksiklerini en yakından bilen ve gözlemleyen birimleri olması sebebiyle, belediye sistemini entegre olmaları hizmetler noktasında hızlı, sürekli ve sorunları giderme adına, hizmetlerin vatandaş ile ulaşmasına kalıcı yönde pozitif etki yapacaktır".