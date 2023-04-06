Arda Güler'in bu sezonki 4. gol sevinci

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Kayserispor filelerine attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe yarı finale yükseldi. 78. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, bir gol katkısı sağladı. 90. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Arda Güler düzgün vuruşla topu filelere gönderdi.

18 yaşındaki oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gole imza attı.